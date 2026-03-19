浩子突送女星菊花！遭逼問「什麼意思」衝突場面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕「大霈」李霈瑜和浩子主持公視台語台《HiHi導覽先生》，最新一集兩人難得收拾搞笑，大霈感性地向浩子說：「我對你真的很感謝，因為我們一起主持差不多四年了，我的台語都沒什麼進步。」浩子也感性回應：「我覺得你好像變成我的妹妹。」

大霈為感謝浩子的包容和鼓勵，特地準備禮物表示心意，只見大霈拿出一籃拜拜用水果籃，恭敬有禮地向浩子鞠躬道謝，場面頓時像在拜拜，浩子瞬間學起乩童走步，場面收回感性氛圍，恢復兩人搞笑本色。隨即浩子回送大霈一束花，卻被眼尖的大霈質問：「這是菊花嗎？你送我菊花是什麼意思？」浩子連忙解釋：「這是跳舞蘭花，我希望你每天心情都像在跳舞一樣。」

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大霈、浩子互相送禮。（公視台語台提供）

本集節目邀請到久違登上綜藝節目的「八點檔女神」李燕，許久不見於螢光幕的她，一登場即眉笑眼開、神情依舊光彩。浩子好奇問起李燕是哪裡人，李燕充滿自信地說：「我是在地的田尾人，也是因為這樣，今天才來上節目。」本集的導覽先生，是同樣跟李燕來自彰化田尾的「花花公子」周家宏，周老師種花資歷已超過30年，每年產量都超過1000萬，驚人數字讓大家萬分佩服。

助理主持山豬妹忍不住請教周老師怎麼種花：「我不管種什麼就死什麼，但我種得最成功的多肉植物，就是我家己（自己）！」老師竟捧場地回說：「種得不錯。」讓現場笑成一片！

第二位導覽先生是台南楠西的芭樂太太呂英瑛，楠西因地勢靠山，種出來的水果品質較好，其中又以楊桃、芒果、芭樂最為出名。不料大霈面露難色地說：「浩子哥，我最不喜歡的水果就是楊桃。」

李燕是在地的田尾人。（公視台語台提供）

李燕附和回應：「跟我一樣耶！」導覽先生呂英瑛介紹到芒果時，猜對芒果品種的大霈驕傲地說：「我是芒果專家，因為我很喜歡吃芒果。」李燕再次驚訝：「我也是！」兩人喜好口味一致興奮擊掌，大霈對著夾在中間的浩子說：「你換一下位置。」浩子起身無奈表示：「我去旁邊站。」有趣對話惹得現場笑聲不斷。

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