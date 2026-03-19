抗癌2年！小彤老師切器官「留30公分疤」 苦撐12次化療活下來

〔記者邱奕欽／台北報導〕兩性作家「小彤老師」2年前確診胰臟癌，接受複雜的「惠普手術」切除多個器官，如今她回顧抗癌歷程，透露腹部留下長達30多公分疤痕，更撐過12次、近700小時化療折磨，形容過程「生不如死」，但仍堅定要成為胰臟癌10%倖存者。

兩性作家「小彤老師」積極對抗癌症。（翻攝自臉書）

小彤老師昨（18日）在臉書回顧抗癌經歷，坦言確診胰臟癌後立刻接受難度極高的惠普手術，醫師切除胰臟頭部、十二指腸與膽囊等多個器官，她也因此自嘲成了「無膽之徒」。手術過後，腹部留下長達30多公分的疤痕，小彤老師把這道傷口稱為「戰士勳章」，提醒自己曾經走過鬼門關。

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手術之後，小彤老師還必須面對長達12次、累計近700小時的化療，她坦言那段時間身心幾乎崩潰，不只嚴重掉髮、反覆嘔吐，還出現口腔潰爛等副作用，整個療程宛如地獄。當時，小彤老師一度瘦成「紙片人」，但在嚴格遵循醫囑、調整飲食後逐漸恢復體力，體重也慢慢回升近7公斤。

走過最艱難的抗癌日子，小彤老師也改變生活習慣，不愛吃肉轉為刻意補充蛋白質，每天吃無糖優格並戒掉「無甜毋寧死」的習慣，嚴格控制甜食與澱粉，現在常在陽光下快走，維持規律生活也持續回饋社會，至今已捐出超過200萬元給社福團體與普仁基金會。面對胰臟癌極高復發率，小彤老師坦言仍在努力朝醫師評估的5年存活門檻邁進，同時也堅定喊話「我一定會是那10%的倖存者！」

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