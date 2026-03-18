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「天然系美女」遭長輩辱罵諷刺 怒嗆「死老太婆」：嘴放乾淨才是給自己積德

周也在《你好1983》從現代高管穿越回1980年代。（愛奇藝國際站提供）周也在《你好1983》從現代高管穿越回1980年代。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「天然系美女」周也去年在《錦月如歌》以颯氣女將軍形象深受好評，她這回再度挑大樑，於穿越勵志劇《你好1983》飾演在現代職場遭人陷害的社畜夏曉蘭，意外穿越附身於1983年的同名女孩身上。

周也劇中一開始就得面對貧寒家境、親戚欺辱與「作風不正」的污名，甚至險被賣去換彩禮，她毫不隱忍，甚至被奶奶辱罵諷刺，還大膽回嗆：「死老太婆，你嘴放乾淨才是給自己積德。」並告訴父親「絕不回夏家，也不會讓媽回去給你們當牛做馬」，霸氣護母。

周也在《你好1983》飾演女主角「夏曉蘭」。（愛奇藝國際站提供）周也在《你好1983》飾演女主角「夏曉蘭」。（愛奇藝國際站提供）

周也的角色「夏曉蘭」此後不僅考上大學，更憑藉現代商業思維從撿野鴨蛋擺攤、炸油餅賺取第一桶金，逐步拓展至開服裝店、進軍房地產，貫徹「重活一次，活個痛快」的人生信念，強勢開啟大女主逆襲之路。

周也在《你好1983》多套的復古造型相當吸睛。（愛奇藝國際站提供）周也在《你好1983》多套的復古造型相當吸睛。（愛奇藝國際站提供）

開播後多數觀眾直呼節奏緊湊不拖沓，更有網友一口氣追完目前開放集數後忍不住上網分享，直呼：「從第一集就好好看，爽感有、質感有、節奏非常快。」具年代質感和商業奮鬥精神的《你好1983》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

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