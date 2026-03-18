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娛樂 最新消息

從渣男變養蟲專家 71歲港星翁世傑第一人

翁世傑（左）與曹查理曾是港產片的「四大渣男」。（香港星島日報）翁世傑（左）與曹查理曾是港產片的「四大渣男」。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕80、90年代曾與港星曹查理、單立文和徐少強視為港產片「四大渣男」的71歲資深港星翁世傑（Stuart Ong），演過電影《烈火青春》、《窺情》小有名氣，90年代也曾拍過不少導演王晶電影，曾在《精裝追女仔》與「發哥」周潤發爭女，也在《最佳損友》飾演劉德華同父異母哥哥「徐定富」，卑鄙形象深植人心。

港媒報導，有著俊帥外貌的翁世傑後來轉戰拍三級片，當中不乏粗製濫造低成本製作，1997年過後移民美國並以「Stuart Ong」之名在好萊塢發展，拍過近20部影視作品，包括《蝙蝠俠—俠影之謎》、《紐約風雲》等大片，2008年後沒再拍戲，從此消失在人前，近期翁世傑最新照片才流出。

港媒報導，翁世傑目前已改行當養蟲專家。（香港星島日報）港媒報導，翁世傑目前已改行當養蟲專家。（香港星島日報）

近期有不少網友查問翁世傑近況，有人稱：「他真的好斯文」、「改行當養蟲專家，不是懶蟲而是供雀鳥吃的蟲，偶爾會在中國登台演出」，更有與他相遇網友透露：「翁世傑現為爬蟲專家，外貌雖有老態，但與當年沒有太大差別。」

港媒也查出翁世傑曾在裝飾公司擔任美術總監，也在於某鐘錶公司任職銷售及市場經理，為他低調的生活增添了幾分神秘色彩。

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