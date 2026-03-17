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娛樂 最新消息

TWICE攻蛋台北應援！被問會唱她們的歌？蔣萬安笑：要再練習

〔記者孫唯容／台北報導〕韓國女子天團TWICE成軍10周年巡演，從3月20日至22日連續3天在台北大巨蛋開唱，台北市推出「ONCE CITY MAP」城市應援地圖，並祭出8大官方應援，還有9首神曲打卡點。市長蔣萬安今（17）日被問及，有沒有學TWICE的歌？對於再創演唱會經濟有沒有信心？蔣萬安笑稱，「ONCE」（TWICE粉絲名）比他厲害太多了，自己還要再練習。

台北市長蔣萬安出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮。（記者陳逸寬攝）台北市長蔣萬安出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮。（記者陳逸寬攝）

蔣萬安今出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮，被問及TWICE要在大巨蛋開唱，有信心再創演唱會經濟嗎？有沒有學兩句他們的歌？

「ONCE CITY MAP」松山車站打卡點。（記者孫唯容攝）「ONCE CITY MAP」松山車站打卡點。（記者孫唯容攝）

蔣萬安笑稱，「ONCE」比他厲害太多了，還必須要再練習，這一次TWICE來到大巨蛋開唱，他們和主辦單位還有韓方一起共同打造台北限定的「ONCE CITY MAP」，所以在台北許多的景點設置地標的打卡點，歡迎所有的粉絲前來可以跳舞挑戰，而且可以抽機票。

席捲全球的韓國女團TWICE，將在台北大巨蛋開唱，TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」也全面啟動。（記者孫唯容攝）席捲全球的韓國女團TWICE，將在台北大巨蛋開唱，TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」也全面啟動。（記者孫唯容攝）

蔣萬安也說，他們在捷運貓纜也設定了主題車廂，國父紀念館站不只是現場有播音，進站嗶卡的時候還有驚喜，這一次他們也跟天空塔合作，在TWICE演唱會的三天會打上TWICE字樣，和所有粉絲「ONCE」一起努力打造臺北成為ONCE CITY。

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