吳鳳在台灣知足常樂 珍惜屬於自己的福氣

吳鳳和妻子陳錦玉育有2個女兒。（翻攝自吳鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人吳鳳15日才在臉書揭開11年前和台灣妻陳錦玉結婚而成為「台灣女婿」，來自土耳其的他因為愛台灣，從此開啟了人生最幸福時光。

吳鳳昨晚在臉書發文透露最近看了一則新聞，某位名人買了價值2億元超跑，由於是全台第一輛深具話題性，吳鳳心想：「看著新聞裡帥氣的車子，我不禁也做起發財夢，如果我有這麼多錢，生活該有多爽快？」認為這應該是每個人都曾有過的夢想。

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之後吳鳳出門準備過馬路，在路口遇見一位行動不便的人也在等紅綠燈，就在那一瞬間，他突然想起剛剛還在做有錢人的夢，接著看著眼前別人生活的辛苦，才驚覺自己其實非常幸運。

吳鳳說，一直羨慕比自己富有的人，並不是好習慣，「最好是專注於自己的生活跟優勢，否則很難成為一個真正快樂的人，這世上永遠會有比我們有錢、帥氣或更幸運的人，但這並不代表我們不夠好，只是每個人的人生劇本不同罷了，我們必須學習創造屬於自己的未來與幸福。」

其實吳鳳很喜歡台灣人常說的知足常樂，因為這提醒了大家：「千萬不要小看自己的快樂，你真的比很多人都幸運多了，每個人都擁有不一樣的特質，是再多錢也買不到的，請好好珍惜這份屬於自己的福氣！」

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