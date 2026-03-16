阿本主持張冠李戴 記者會連喊錯兩次名字愧疚好幾年

阿本（左）主持口誤，將鍾欣怡喊成鍾欣凌。（本報合成圖，翻攝自YT／記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星阿本最近在Podcast節目《吐在巷口 TTSK》大聊主持出糗的黑歷史，自曝曾經對著女星鍾欣怡嗨喊：「歡迎鍾欣凌」！喊錯人之後阿本還沒發現，心想：對方為什麼還不上台？她幹嘛那麼生氣啊？後來鍾欣怡上台後，兩人聊了一會兒，阿本又口誤，說了「欣凌姐」，鍾欣怡實在忍不住，只能當眾糾正：「不好意思，我是鍾欣怡」。

阿本喊錯名字兩次，鍾欣怡只好糾正他。（資料照，記者王文麟攝）

阿本回憶當時是主持一個戲劇記者會，自己誤把鍾欣怡喊成鍾欣凌，還沒發現，被糾正之後，阿本快要瘋掉，他覺得自己超丟臉，更碎念：以後再也不要主持記者會了。加上鍾欣怡平常鮮少演戲，那次的記者會對鍾欣怡來說算是人生重要嘗試和挑戰經驗，阿本卻三番兩次喊錯她的名字，心裡非常愧疚，為了這件事，阿本向鍾欣怡道歉了好幾年。

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大方的鍾欣怡本人並沒有很在意，但阿本卻每次想到都頭皮發麻，他藉著上節目的機會向鍾欣怡喊話：「真的需要再次正式道歉，還好欣怡姐人很好原諒我」。

這一位才是貨真價實的鍾欣凌。（資料照，記者王文麟攝）

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