桃氣女孩征韓！穎樂合體河智媛、禹洙漢 3女神同框網暴動

〔記者傅茗渝／台北報導〕桃園雲豹飛將職業排球隊專屬啦啦隊「17LIVE桃氣女孩」於3月14日應韓國職業排球隊「首爾友利（Woori WON）」之邀，正式展開首次海外應援。由總監陸筱晴領軍，帶著成員穎樂、蔓妮、邦妮、艾麗跨海出擊，最終不僅順利完成台韓共舞，更化身「幸運女神」見證主場球隊在五局大戰中驚險奪勝！

桃氣女孩陸筱晴率領穎樂、蔓妮、邦妮與艾麗四位成員前往韓國交流。（影響力動能）

本次行程最受矚目的焦點，莫過於女孩們與韓國知名啦啦隊Woori Wonders的跨國交流。開場舞時，桃氣女孩與韓方啦啦隊合體共舞，點燃全場氣氛。其中，人氣成員穎樂更與韓國啦啦隊女神河智媛、禹洙漢同台演出，台韓三大正妹罕見同框的畫面，瞬間引爆社群平台討論。

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比賽過程如同雲霄飛車般驚險。友利排球隊雖然開局強勢拿下前兩局，卻被對手頑強追平，賽事被拖入決勝第五局。在主場球迷震耳欲聾的加油聲與桃氣女孩充滿活力的台式應援帶動下，友利排球隊最終以3:2守住勝利。

桃氣女孩更與友利排球隊啦啦隊 Woori Wonders 進行跨國共舞。（影響力動能）

總監陸筱晴表示：「韓國排球應援節奏緊湊且融入在地文化，這次帶領女孩們旋風式交流，雖然行程緊湊，但看到她們在滿場觀眾前毫不怯場、展現自信，真的感到非常驕傲與滿意！」

對於蔓妮、艾麗與邦妮而言，這是她們首次站上韓國職業賽舞台。她們透露，近距離觀察韓方的燈光、音樂規劃與舞台應援，獲得了許多靈感，未來希望能將這些經驗帶回桃園雲豹飛將的主場，升級應援體驗。

桃氣女孩穎樂首次在排球場上與韓國人氣啦啦隊同台演出。（影響力動能）

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