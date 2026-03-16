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娛樂 最新消息

奧斯卡》生涯首奪最佳導演！保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》稱霸奧斯卡

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（16日）早揭曉，由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》入圍13項大獎，最終以包括最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男配角、最佳選角、最佳剪輯等六項大獎成為本屆大贏家，導演安德森也終於獲得生涯首度奧斯卡最佳導演。

保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》入圍13項大獎，他也一舉奪下奧斯卡最佳導演。（美聯社）保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》入圍13項大獎，他也一舉奪下奧斯卡最佳導演。（美聯社）

導演安德森直言：「非常非常感謝。你們讓一個人為拿到這樣的獎盃付出很多努力，我真的非常感激。我想把這個獎分享給一位在陰影另一端的朋友。他的名字叫亞當，他現在正喝著一杯琴通寧，為我和我們的團隊感到非常開心，我想感謝學院認為我的作品值得這項最高榮譽。」

他也不忘提到本屆一同入圍的《哈姆奈特》趙婷、《罪人》萊恩庫格勒、《情感的價值》尤沃金提爾以及《橫衝直闖》賈許沙夫戴幾位導演，「我不可能遇到更好的同屆入圍者了，能和你們並列是莫大的榮幸。你的心裡總會有一點懷疑，覺得自己是否真的配得上，但對我而言，能擁有這份喜悅毫無疑問。我能站在這裡，是因為有人相信我，把他們的信任與時間交給我。」

安德森說電影劇組最棒的地方，就是和大家一起工作，「我們彼此需要。這是一份美妙的禮物，我很高興能把電影當作我的家。這真的太棒了。衷心感謝大家。我愛這一切。謝謝你們，真的非常感謝。」

過去安德森個人曾入圍11座奧斯卡，包括執導《不羈夜》和《心靈角落》皆入圍最佳原創劇本，《黑金企業》入圍最佳影片、導演及改編劇本，《性本惡》入圍最佳改編劇本，《霓裳魅影》入圍最佳影片和導演，《甘草比薩》入圍最佳影片、導演和原創劇本，全都沒獲獎，今年靠《一戰再戰》終於讓他個人拿下最佳影片、導演以及改編劇本三獎，也可以算是「一戰再戰」終於成功。

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