開心鬼女神臉頰凹陷 手臂如同火柴令人擔憂

袁潔瑩穿著格紋襯衫，但寬鬆衣服更顯得身形嬌小。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕56歲港星袁潔瑩是80年代「開心少女組」成員之一，近年雖然已淡出娛樂圈，但其動向依然備受關注。

近日袁潔瑩分享近況，記錄自己化身小粉絲，前往觀看歌壇天后孫燕姿演唱會，影片中她投入的神情引起熱議，但更讓網友聚焦的是她手臂如同火柴的消瘦身形，擔心她的身體狀況，紛紛指她「太瘦了，要吃多一點」。

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從影片中可見，袁潔瑩當晚打扮休閒低調，頭戴一頂閃亮灰色鴨舌帽，身穿黃黑格紋襯衫，看起來精神不錯。她興奮地對著鏡頭表示：「今天我們去看孫燕姿演唱會！」入場後，她完全沉浸在音樂世界中，手持螢光棒隨著節奏揮舞。

袁潔瑩因演出《開心鬼》系列電影走紅。（翻攝自網路）

不過袁潔瑩近貌卻令粉絲震驚，她臉頰凹陷，身形顯得相當單薄，與過去相比更見清瘦，讓不少網友直呼「女神又瘦了」、「瘦得讓人心痛」、「太瘦了，要吃多一點」，影片更勾起大眾對她過去健康狀況回憶。

袁潔瑩在90年代事業高峰期，曾因壓力過大而不幸罹患厭食症，體重一度暴跌至34公斤，演藝事業也被迫停頓，經過長時間的休養與治療後，才走出陰霾。

袁潔瑩1985年於街頭與男友吵架被黃百鳴發掘，以不滿16歲年紀踏入演藝圈，主演的《開心鬼》系列電影大受歡迎，被粉絲視為比黎姿、邱淑貞還美，演技也超越林青霞，後來又與周星馳合作演出《鹿鼎記》中「大雙兒」，事業更上一層樓。

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