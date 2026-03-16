6歲兒子「一句話」超震撼 明道驕傲喊：那一刻我覺得他超帥

〔娛樂頻道／綜合報導〕明道2019年與前女團KISS成員王婷萱登記結婚，婚後育有一子一女，生活幸福美滿，他常在社群平台分享育兒點滴，日前他回憶一段和6歲兒子「林啾比」逛玩具店的往事，原本只是單純替孩子挑選兒童節禮物，沒想到兒子的反應卻讓他相當震撼，甚至忍不住直呼：「那一刻我覺得他超帥！」

明道分享自己為兒子性格感到驕傲。（翻攝自小紅書）

明道提到當時他答應送兒子一個玩具，條件是要一起到店裡親自挑選，當天還帶著鄰居家的小孩同行。到了玩具店後，鄰居的小朋友很快就選好並結帳，但林啾比卻在店裡來回逛了許久，雖然看起來興奮，卻始終沒有找到真正想帶回家的玩具。

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眼看時間漸晚，明道擔心孩子因為挑不到而有壓力，便對兒子說：「如果今天沒有看到喜歡的，我們可以把這次機會保留，下次看到喜歡的，爸爸一樣會買給你。」原以為兒子可能會因為沒買到而失落，或看到同伴已經買了就隨便挑一個，但事情的發展卻完全出乎他的意料。

林啾比聽完後思考了一下，隨即站起身走向爸爸，語氣瀟灑地說：「走吧！下次再買。」簡單一句話讓明道當場愣住，他坦言那一刻既震驚又驕傲，「我甚至有點崇拜他」，因為孩子小小年紀竟然能做到「拿得起、放得下」。

明道認為兒子個性很灑脫。（翻攝自小紅書）

更讓明道感到難得的是，兒子身旁的玩伴早已買好玩具，但林啾比並沒有因此產生「別人有、我沒有」的失衡感，而是清楚知道自己真正想要的是什麼，不會因為同儕影響就隨便做決定，也不會因為當下得不到而糾結。

這段育兒分享曝光後，引發不少網友討論，許多家長大讚明道的教育方式，認為正是因為給了孩子足夠的安全感與選擇空間，才培養出如此自信又果斷的個性。明道也笑說，自己後來回想仍覺得很佩服兒子，「我認為這是一個非常好的性格。」

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