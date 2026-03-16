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奧斯卡》甜茶一開場就中槍！主持人調侃芭蕾與歌劇爭議 鏡頭切到他本人大笑

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（16日）早在洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，曾獲艾美獎肯定、身兼主持人、編劇、製作人及喜劇演員的康納歐布萊恩連莊擔任主持人。開場獨白中，以充滿活力的方式調侃了好萊塢一些最受矚目的人物，最近因「芭蕾與歌劇」的「甜茶」提摩西夏勒梅當場中槍。

提摩西夏勒梅被調侃。（法新社）提摩西夏勒梅被調侃。（法新社）

歐布萊恩開場以一段預錄影片作為開場：他化妝成電影《凶器》中艾美麥蒂根飾演的角色「格拉迪絲阿姨」，闖入多部最佳影片入圍作品的片段中，並被電影裡的「殺人小孩」追逐。接著畫面轉到現場直播，一群孩子追著替身演員衝進杜比劇院，隨後歐布萊恩穿著燕尾服、神清氣爽地走上舞台。

在開場白中，歐布萊恩打趣說：「今晚的安保非常嚴密，因為大家擔心會遭到芭蕾與歌劇社群的攻擊。」接著他對提摩西說：「他們只是氣你把爵士樂也忘了提。」鏡頭隨即帶到台下也正在笑的提摩西。他更開玩笑表示：「我得先提醒大家，今晚可能會有點政治意味。好嗎？如果這讓你感到不舒服，街角的Dave & Buster’s 還有另一場奧斯卡，由Kid Rock主持。」

康納歐布萊恩擔任典禮主持人妙語如珠。（Disney+提供）康納歐布萊恩擔任典禮主持人妙語如珠。（Disney+提供）

他也嘲諷了Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯，模仿薩蘭多斯的語氣說這是他第一次進電影院，「為什麼大家都聚在一起、看起來這麼開心？他們應該待在家裡自己看，這樣我才可以把它變現」，引來不少笑聲。

在前幾天，歐布萊恩曾上吉米金莫的節目《吉米夜現場》，談到在新聞週期極快的時代撰寫開場獨白的困難，「這些開場獨白有個有趣的地方，我們在一月初、甚至去年十二月底就開始寫了。有時候你會寫出一個很棒的笑話，但等到典禮時，那已經是35個新聞週期以前的事了。」

他舉例：「你可能會寫：『你能相信現在委內瑞拉發生的事嗎？太瘋狂了。』但那可能是幾個月前的話題，當時大家會說：『這笑話很棒。』」

歐布萊恩也承認，在頒獎季期間，其他節目和事件也可能讓原本準備好的內容失去時效，「所以你會寫一些段子，但它們很快就來來去去，因為我們活在節奏很快的時代，有很多事情在發生，有很多其他頒獎典禮，也有各種重大事件。新的事情不斷出現，你必須跟上節奏。事情可能每週、甚至每天都在變，所以我認為必須為這些變化預留空間。」

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