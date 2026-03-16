（台綜專題6）許志豪嚮往當費翔！主持《一級棒》出現「生理反應」每週嚇醒

〔記者傅茗渝／專訪〕中視週六大型綜藝《綜藝一級棒》收視連連破表，不僅喚醒了台語歌唱節目的靈魂，更讓主持群之一的許志豪迎來演藝生涯的「二度轉型」。過去在有線電視深耕十餘年，許志豪首度進攻無線台（中視）黃金戰區，他坦言這場仗打得戰戰兢兢，甚至自爆養成了恐怖的生理時鐘：「不管禮拜天多晚睡，週一早上九點我一定會『驚醒』，只為了等收視率簡報。」

許志豪看好《綜藝一級棒》實力派班底，盼未來開售票演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

談起入主《綜藝一級棒》的契機，許志豪語氣中滿是感謝。除了感謝當年美人姐在《超級紅人榜》的提攜，坐穩十多年，他更感性點名「康哥」康康是他生命中的大貴人。許志豪憶起過去沒知名度、沒節目上，好不容易擠進康康主持的《超級割喉讚》，本以為錄完就要收工，沒想到康康隨口一句：「聽說你是英文老師？能不能用英文唱《金包銀》？」 這一唱，不僅讓片段在網路瘋傳，更讓他正式在演藝圈站穩腳跟。

請繼續往下閱讀...

許志豪笑稱曾嚮往像費翔般優雅唱情歌，如今改走綜藝路線。（中視提供）

「相隔十多年，能跟著康哥一起開節目，那個火花是騙不了人的。」許志豪笑說，康康在現場就像領頭羊，給足空間讓他們這群中生代「亂撞」，很多噴笑橋段都是在沒有腳本的情況下，靠著老友間的默契自然流露。

有趣的是，許志豪爆料，自己內心其實有個「偶像魂」。他坦言以前嚮往像費翔那樣，穿得體面、優雅地唱著情歌，但他隨即自嘲：「後來發現時代不允許，我的條件也不是那一型！」來到《綜藝一級棒》後，他徹底解放，從演歌中劇到瘋狂玩遊戲，甚至發現身邊那群認識20年的選秀老友，原來個個都具備「綜藝魂」。他感嘆，現在的藝人必須具備「多功能」才能存活，而這個節目正好挖掘了他從未見過的另一面。

費翔。（資料照，記者潘少棠攝）

對於節目未來的藍圖，許志豪不改愛唱歌的本色，放話這群金曲級的實力派班底絕對有實力舉辦「售票演唱會」。他激動表示：「我有時跳脫角色看表演，覺得這水準真的不輸外面大型演唱會，甚至巡迴到星馬、印尼都沒問題！」他開玩笑說，希望能跟著康哥一路殺進金鐘獎，最後再讓大哥「全程招待機加酒」出國表演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法