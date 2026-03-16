自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（台綜專題6）許志豪嚮往當費翔！主持《一級棒》出現「生理反應」每週嚇醒

〔記者傅茗渝／專訪〕中視週六大型綜藝《綜藝一級棒》收視連連破表，不僅喚醒了台語歌唱節目的靈魂，更讓主持群之一的許志豪迎來演藝生涯的「二度轉型」。過去在有線電視深耕十餘年，許志豪首度進攻無線台（中視）黃金戰區，他坦言這場仗打得戰戰兢兢，甚至自爆養成了恐怖的生理時鐘：「不管禮拜天多晚睡，週一早上九點我一定會『驚醒』，只為了等收視率簡報。」

許志豪看好《綜藝一級棒》實力派班底，盼未來開售票演唱會。（資料照，記者王文麟攝）許志豪看好《綜藝一級棒》實力派班底，盼未來開售票演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

談起入主《綜藝一級棒》的契機，許志豪語氣中滿是感謝。除了感謝當年美人姐在《超級紅人榜》的提攜，坐穩十多年，他更感性點名「康哥」康康是他生命中的大貴人。許志豪憶起過去沒知名度、沒節目上，好不容易擠進康康主持的《超級割喉讚》，本以為錄完就要收工，沒想到康康隨口一句：「聽說你是英文老師？能不能用英文唱《金包銀》？」 這一唱，不僅讓片段在網路瘋傳，更讓他正式在演藝圈站穩腳跟。

許志豪笑稱曾嚮往像費翔般優雅唱情歌，如今改走綜藝路線。（中視提供）許志豪笑稱曾嚮往像費翔般優雅唱情歌，如今改走綜藝路線。（中視提供）

「相隔十多年，能跟著康哥一起開節目，那個火花是騙不了人的。」許志豪笑說，康康在現場就像領頭羊，給足空間讓他們這群中生代「亂撞」，很多噴笑橋段都是在沒有腳本的情況下，靠著老友間的默契自然流露。

有趣的是，許志豪爆料，自己內心其實有個「偶像魂」。他坦言以前嚮往像費翔那樣，穿得體面、優雅地唱著情歌，但他隨即自嘲：「後來發現時代不允許，我的條件也不是那一型！」來到《綜藝一級棒》後，他徹底解放，從演歌中劇到瘋狂玩遊戲，甚至發現身邊那群認識20年的選秀老友，原來個個都具備「綜藝魂」。他感嘆，現在的藝人必須具備「多功能」才能存活，而這個節目正好挖掘了他從未見過的另一面。

費翔。（資料照，記者潘少棠攝）費翔。（資料照，記者潘少棠攝）

對於節目未來的藍圖，許志豪不改愛唱歌的本色，放話這群金曲級的實力派班底絕對有實力舉辦「售票演唱會」。他激動表示：「我有時跳脫角色看表演，覺得這水準真的不輸外面大型演唱會，甚至巡迴到星馬、印尼都沒問題！」他開玩笑說，希望能跟著康哥一路殺進金鐘獎，最後再讓大哥「全程招待機加酒」出國表演。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中