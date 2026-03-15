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娛樂 最新消息

頌樂怨台北買房很貴！玟星吐槽她中文：不知道她翻得好不好

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近期在台發展的韓星頌樂與MAMAMOO的隊友玟星，昨天（14日）參加《2026 K-WONDER CONCERT》於林口體育館演出，頌樂用中文向台下觀眾問候：「大家好，我是頌樂！你們都過得好嗎？」她分享其實自己十天前才剛來過台北，正是為了宣傳這首新單曲而來，「因為我發行了新歌，你們聽了嗎？好聽嗎？請多多聽喔。」俏皮對話引起全場熱烈回應。

MAMAMOO+在《2026 K-WONDER CONCERT》中大秀中文實力，玟星、頌樂互動逗趣。（SHOWOFFICE提供）MAMAMOO+在《2026 K-WONDER CONCERT》中大秀中文實力，玟星、頌樂互動逗趣。（SHOWOFFICE提供）

頌樂昨天以與告五人合作的最新單曲《總有一顆屬於你的星球》登場，這首歌曲以融合告五人標誌性的樂團風格，加入展現她爆發力聲線的高音設計。頌樂介紹這首作品是自己與告五人一起合作完成的歌曲，她透露這段時間為了宣傳新歌，進行許多訪問與直播，也因此感覺自己的中文好像進步了，「我的中文發音進步了很多，也越來越習慣了。」隨後她也帶來第二首中文歌曲《Floating Free》，高實力的演出舞台，讓現場沉醉不已。

接著她帶來歌曲《Paradise》與《Blues》，展現她精湛的演唱實力，讓現場觀眾沉浸在充滿情感的音樂氛圍中，全場粉絲更是齊聲大喊她的本名「金容仙」，讓她非常驚喜。頌樂詢問大家：「你們都開心嗎？我也很開心！」並分享自己明天就要回韓國了，有些捨不得，「覺得有點可惜，在台北的時間總是過得很快。」現場粉絲也熱情起鬨：「買房子」，頌樂聽到後忍不住大笑回應：「還沒有啦！」接著表示：「因為你們也知道，台北的房子真的非常貴，所以我需要更認真努力才行。」不僅全中文互動，還非常了解在地文化，真誠又可愛的回答，氣氛相當熱絡。

頌樂於《2026 K-WONDER CONCERT》全中文互動誠意十足。（SHOWOFFICE提供）頌樂於《2026 K-WONDER CONCERT》全中文互動誠意十足。（SHOWOFFICE提供）

舞台接著由玟星接力登場，節奏感十足的《TOUCHIN & MOVIN》強勁節拍搭配充滿力量感的舞台魅力，震撼全場。玟星分享再次來到台北的心情，她表示自己一月才剛在台北舉辦專場演出「這麼快能再來到台北真的很開心，現在已經有點像回到老家的感覺。」她笑說，每次來到台北都讓人感到格外放鬆，「跟大家有種像家人一樣的氛圍，好像只是到社區附近散散步一樣，很舒服。」接著她介紹下一首歌曲《Shutdown》，笑說曾有粉絲表示這首歌應該「藏起來」，不要在其他粉絲面前演唱，「但我真的很努力準備了這個舞台，希望大家可以好好享受接下來的表演！」這首歌搭配椅子的編舞，展現出她性感又帥氣的舞台風格，讓粉絲尖叫聲不斷。

歌曲結束後，她還開玩笑地說：「原來我的腹肌露出來這麼多啊！」一邊把外套扣起來，逗趣表示要「先藏起來，不能再看了」，接著她再帶來節奏輕快的歌曲《Goodbyes and Sad Eyes》與《Memories》，旋律明朗動感，搭配玟星充滿感染力的舞台表現，氣氛變得更加熱烈。現場粉絲也隨著音樂節奏揮舞應援燈，一同沉浸在歡樂歌曲之中，氣氛推向另一波高潮。

玟星在《2026 K-WONDER CONCERT》演出時小露性感腹肌。（SHOWOFFICE提供）玟星在《2026 K-WONDER CONCERT》演出時小露性感腹肌。（SHOWOFFICE提供）

隨後頌樂與玟星兩人以MAMAMOO+小分隊同台演出，表示：「好久沒有以MAMAMOO+的形式演出了。」讓她們感到非常開心。在與粉絲互動時，兩人還上演一段逗趣的「即時翻譯」橋段。當頌樂用中文與觀眾交流時，玟星竟然都能聽得懂，還調皮地用韓文幫忙翻譯，展現自己其實聽得懂中文；而當玟星說韓文時，頌樂也立刻幫她翻譯成中文。見到姐姐如此流暢地翻譯，玟星突然故意講了一大段又長又難的內容，似乎想考驗頌樂該如何應對。沒想到頌樂聽完後，只簡單翻譯成「很開心、很幸福、很好」，讓全場瞬間爆笑。

玟星立刻抗議說：「為什麼我講了這麼長，你只翻這麼短？」頌樂則回應：「我幫你濃縮了，意思是一樣的！」玟星帶著疑心說：「那為什麼你講的每一句話裡面都有『開心』？」隨即又誇讚：「姐姐的韓文和中文都很好，我真的很佩服。」不過她也打趣補上一句：「但其實重要的是，我也不知道她翻得好不好。」頌樂聽了立刻自信回應：「我的中文很好，妳別擔心！」兩人一來一往的可愛互動，讓現場粉絲笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。

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