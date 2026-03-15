陳家逵挑戰「最難搞家屬」 為大體捐贈當場和妹妹翻臉

〔記者李紹綾／台北報導〕楊一展、黃姵嘉、楊銘威、侯彥西、陳家逵主演大愛醫療職人劇《以身相許》，近來為宣傳新戲聯手橫掃熱門綜藝節目《型男大主廚》、《全民星攻略》及《哈！真相大白了》，現場不僅充滿益智攻防，不少人在節目最後拿下冠軍，更爆出許多震撼人心的拍戲秘辛。

侯彥西（左起）、陳家逵、楊一展（右起）、范逸臣至「哈林」庾澄慶主持的《哈！真相大白了》宣傳新戲《以身相許》。（大愛電視提供）

在《哈！真相大白了》節目錄影中，楊一展發揮了他在劇中模擬醫學中心主任角色「曾國藩」般實事求是的嚴謹態度。在益智關卡中，他也展現平時挑戰三鐵的體力與耐力，雖然被主持人「哈林」庾澄慶調侃「每一題都要思考很久」，但最終仍展現驚人實力。

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楊一展分享，拍完《以身相許》後，自己對人生有更深體悟，並拋出金句「人的一生做好一件事就圓滿」，認為找到熱愛並堅持下去就是一種功德與幸福。沒想到哈林聽完感性分享後，隨即發揮幽默本色評價他「你這人就適合去拍大爺」。

黃姵嘉（左）、楊銘威（右）至曾國城（中）主持的《全民星攻略》宣傳新戲《以身相許》。（大愛電視提供）

黃姵嘉與曾國城討論到大體捐贈的法規指出，即便本人簽署了捐贈同意書，往生後仍需兩位家屬同意才能執行，這反映了大體捐贈在習俗與法律間的掙扎。當被問到接近生命終點時會選擇「重新開始」還是「說出想說的話」時，黃姵嘉選擇後者。她認為生命不需重來，而是應把遺憾說出口，例如對親友說「不要太想我」之類的真心話。

楊銘威在答題時討論「遺體防腐」的技術，一度直覺認為是經由動脈注射，因為他認為需要快速讓防腐液流向全身，雖然與正確答案「靜脈注射」有所出入，也引發了現場對於醫療細節的熱烈討論。

曾國城在主持的《全民星攻略》開場時，幽默地介紹楊銘威與黃姵嘉，調侃楊銘威是「安全意識滿分」，黃姵嘉則是「心理閱讀控」。在錄影過程中，當演員們因為題目太過專業而顯得糾結時，曾國城也會以輕鬆的口吻安撫這些「初入社會的菜鳥」。曾國城透過訪談引導演員們分享拍攝時對大體老師的敬畏感，並與醫師來賓一同補足專業知識，如防腐、捐贈規範等，讓現場氣氛在益智競賽之餘，也充滿了生命教育的溫暖

侯彥西在劇中飾演花蓮慈院外科部重症加護外科主任何冠進，在《全民星攻略》展現了與劇中嚴謹醫師形象截然不同的親民與幽默感。他說雖然這是一部醫療職人劇，但他們的角色與一般醫護人員相比更「前一步」，因為他們需要深入處理生命末期的決策與關懷。這番角色沉重的分享讓現場一度肅靜，哈林見狀趕緊以幽默化解「剛才這個感人的部分就被破壞了」，逗得全場大笑。

侯彥西分享劇中一段感人至深的情節，角色需親自照顧中風的父親，在父親往生後，他必須強忍悲傷，親自為父親抽血以符合大體捐贈的規定，圓滿父親成為「無語良師」的心願，將醫者的人文高度演繹得淋漓盡致。不過，回到益智環節，侯彥西卻展現出大男孩的傻氣。在討論「影音平台免費試用取消」的題目時，他苦笑自嘲是「扣款受害者」，透露自己常因忘記取消訂閱而被扣錢，對題目「超級有感」。

陳家逵在《以身相許》挑戰極具爭議的「反對捐贈」家屬角色。為了寫實呈現家屬面對親人捐贈時的掙扎與憤怒，他在劇中與妹妹對於父親捐大體後，面對家族議論紛紛，兄妹兩人有言語衝突的激烈戲碼。他解釋，這個角色是為了反映台灣社會中最真實的抗拒與情感糾葛，與醫護人員的感恩角色形成強烈對比，也成功讓觀眾對這個「反派家屬」的角色期待感拉滿。

范逸臣（左起）、董季鑫（右）至曾國城（中）主持的《全民星攻略》宣傳新戲《以身相許》。（大愛電視提供）

《以身相許》由真實故事改編，深入探討台灣醫學教育中不可或缺的「大體老師」，帶領觀眾看見醫療專業職人與家屬背後最溫暖的奉獻。這部充滿生命關懷的醫療職人劇，將於3月25日起，每週一至週五晚間8點在大愛頻道與大愛劇場YouTube同步播出。

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