奧黛麗赫本御用日語聲優離世 池田昌子享壽87歲

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本資深聲優池田昌子今（13）傳出辭世消息，她以動畫《銀河鐵道999》當中角色梅黛兒一角廣為人知，同時，她也長年擔任好萊塢傳奇女星奧黛麗赫本日語配音，優雅沉穩的聲線深受觀眾喜愛。池田昌子所屬經紀俳協公司證實，她已於3月3日因腦溢血離世，享壽87歲。

俳協在官方網站發布訃聞，指池田昌子於3月3日中午12時27分因腦溢血辭世，聲明中也表示依家屬意願，葬禮已由近親低調完成，感謝各界長年來對她的支持與指導，並對各方深厚友誼表達誠摯謝意。

池田昌子出生於日本東京都，1987年起為《銀河鐵道999》中的梅黛兒一角配音，以沉穩高雅的聲音塑造出獨特角色形象，成為她的經典代表作。除此之外，她也曾為《火之鳥》、《網球甜心！》中的龍琦麗香、《宇宙兄弟》金子莎朗等角色配音。

池田昌子也是日本人心目中永遠的奧黛麗赫本，她長期為西洋電影配音，並專任奧黛麗赫本日語配音，從《羅馬假期》、《窈窕淑女》、《第凡內早餐》等多部作品，都是由她負責配音。

