娛樂 最新消息

21歲好友憂鬱症離世！她鼓起勇氣求一件事「炎亞綸真的做到了」

炎亞綸曾為辭世粉絲錄製影片，暖心舉動多年後才被揭露。（資料照，記者王文麟攝）炎亞綸曾為辭世粉絲錄製影片，暖心舉動多年後才被揭露。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕炎亞綸暖舉曝光！一名網友今（12日）在Threads分享多年往事，提及好友因憂鬱症離開人間，年齡自此永遠停留在21歲。為了好友，他當時鼓起勇氣向在劇組工作的朋友詢問，是否能請炎亞綸錄一段影片給的好友，沒想到隔天真的收到影片，暖心舉動讓他至今難忘，故事更感動無數網友。

該名網友回憶，好友長期受憂鬱症所苦，2人一路互相扶持，沒想到某天接獲好友離世噩耗，「我的心像撕裂般的痛，那天是愚人節，我哭著希望這是個玩笑。」他回想好友生前相當喜歡炎亞綸，不僅總說「亞綸好帥！」甚至在機車上貼了「庚」（原名吳庚霖）的貼紙，但自己當時對追星並不熱衷，總是冷淡回應好友。

不捨好友驟然離世，該名網友當時鼓起勇氣請劇組朋友幫忙，詢問是否有機會請炎亞綸錄一段影片給好友，他坦言當時其實覺得機會渺茫，沒想到隔天竟收到炎亞綸錄製的影片，好友的哥哥欣慰地說「我把影片放在靈堂給妹妹看了，她應該很開心。」多年後想起好友仍忍不住落淚，一席肺腑之言讓許多人深感動容，卻也好奇當年的影片是否真的是炎亞綸親自錄製。

對此，炎亞綸稍早也現身回應，坦言自己只是做了認為溫暖的事情，「它不需要多大力氣，只需要人最基本的善意，不需要什麼金錢，只是花我一點點時間，不需要張揚，因為這個機會本身就讓我有種理解施比受更有福的感覺。」最後，他不忘向對方表達謝意，同時也強調「這只是身而為人的選擇而已。」暖心回應再次感動無數人。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大body

