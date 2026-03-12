自由電子報
娛樂 日韓

邊佑錫桌咚IU太犯規 撥髮調情：妳在害怕嗎？

邊佑錫在《21世紀大君夫人》頭破血流，眼神仍十分深情。（翻攝自YouTube）邊佑錫在《21世紀大君夫人》頭破血流，眼神仍十分深情。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+日前宣布浪漫喜劇《21世紀大君夫人》定檔於4月10日上線，IU與邊佑錫將共譜由「契約婚姻」而起的皇室戀曲。今天（12日）公開全新預告，邊佑錫一下耍狠，掐脖怒嗆「你是擔心我登上王位嗎」，面對IU時深情款款的模樣，實在超反差。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》對IU使出桌咚。（翻攝自YouTube）邊佑錫在《21世紀大君夫人》對IU使出桌咚。（翻攝自YouTube）

邊佑錫在《21世紀大君夫人》飆車帥翻。（翻攝自YouTube）邊佑錫在《21世紀大君夫人》飆車帥翻。（翻攝自YouTube）

《21世紀大君夫人》由IU飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周，邊佑錫飾演理安大君，並由朴峻華執導、以及柳智源編劇。今天公開的最新預告以邊佑錫為主，理安大君被形容是危險又孤獨的男人，他反問IU飾演的熙周：「只是為了獲得虛有其名的身分，就要跟我結婚？那妳做好成為大君夫人的準備。」

邊佑錫在《21世紀大君夫人》耍狠掐脖。（翻攝自YouTube）邊佑錫在《21世紀大君夫人》耍狠掐脖。（翻攝自YouTube）

邊佑錫在片中飆車、頭上流血的模樣，十分帥氣。下一秒他就成了「陷入愛情的男人」，與IU飾演的熙周翩翩起舞，把對方逼到桌子邊緣「桌咚」，還把IU的頭髮撥到耳後問：「只是待著，就感覺害怕嗎？」一舉一動都相當曖昧，飄散粉紅泡泡，令人期待兩人接下來的發展。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》撥IU頭髮，問她是否害怕。（翻攝自YouTube）邊佑錫在《21世紀大君夫人》撥IU頭髮，問她是否害怕。（翻攝自YouTube）

IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》主視覺海報。（Disney+提供）IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》主視覺海報。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》故事聚焦深受百姓愛戴的理安大君，當皇室內部暗潮洶湧、他被各方壓力推向婚事之際，選擇與韓國頂級財閥的繼承人成熙周締結一樁契約婚姻。兩人原本各取所需，卻在並肩進退的過程中漸漸產生不一樣的情愫，讓一切計畫開始偏離劇本、朝著意料之外的方向發展。

