自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

YTR「沈」自爆高中像換一個人 遭酸民留言學會封鎖惡意

〔記者林欣穎／台北報導〕知名YouTuber「陪沈團」的成員「沈」以幽默直率的風格深受粉絲喜愛，但總是帶給大眾歡笑的她，私下竟有著極度敏感的「討好型人格」，沈近日受邀小公視節目《反正你也不睡覺》坦言，曾因網路惡意留言陷入自我懷疑，直到學會一招，人生快樂很多。

回憶起17歲的高中生活，沈笑稱自己除了「長相像是換了一個人」之外，個性與聲音幾乎沒變。當時的她非常聒噪、喜歡做事，最害怕人際互動中出現「空拍」冷場，總是極力討好身邊的人。她坦言當時對人際關係極度敏感，會因為小事自責，甚至覺得「落單一個人就代表自己很奇怪」。

沈練就「封鎖功力」擁抱17歲的自己。 （小公視提供）沈練就「封鎖功力」擁抱17歲的自己。 （小公視提供）

面對升學，因為不想面對國英數等考試，加上喜歡漂亮的東西，她選擇了設計系。沒想到這才是挫折的開始，缺乏繪畫底子的她倍感失落，雖曾想過轉學，卻又因不想準備考試而作罷。最後她轉念一想，決定好好活在當下：「再怎麼樣，大不了也可以回家做便當店啊！」豁達的性格在此刻已初見端倪。

然而，「討好別人」的習慣卻一路伴隨她進入自媒體圈。成為YouTuber 初期，她依然拚命想討好觀眾，甚至會認真回覆攻擊性的留言。面對主持人傑尼詢問是否有「想成就給父母看」的焦慮，沈剖析內心，表示更多是為了向自己證明「我是一個很棒的人」，藉此獲得自我肯定。

沈表示，她曾試圖拆解惡意的攻擊，反省是不是自己做錯了什麼，後來才發現，很多人只是在網路上宣洩生活的不滿。經歷了四年的自媒體洗禮，面對無端惡意，她學會了直接「封鎖」，不再讓自己的情緒被無謂消耗，並將討好型人格進行升級：「現在我只討好我在意、而且也真正在意我的人。」並領悟到同理別人的同時，也要懂得同理自己。

節目最後，當被問及「17 歲的沈會怎麼看待現在的自己」，沈感性地說：「她會跟我說，原來我可以活到 36 歲啊！原來我可以度過那麼多當時覺得過不去的難關，而且現在還過得不錯耶！」她分享給正在經歷低潮的觀眾，17 歲時遇到的每件難過事都像是人生要毀了，但回頭看其實都會過去。「小時候覺得別人的快樂就是自己的快樂，但其實，擁有自己的快樂，才能走得更長久。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中