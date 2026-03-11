YTR「沈」自爆高中像換一個人 遭酸民留言學會封鎖惡意

〔記者林欣穎／台北報導〕知名YouTuber「陪沈團」的成員「沈」以幽默直率的風格深受粉絲喜愛，但總是帶給大眾歡笑的她，私下竟有著極度敏感的「討好型人格」，沈近日受邀小公視節目《反正你也不睡覺》坦言，曾因網路惡意留言陷入自我懷疑，直到學會一招，人生快樂很多。

回憶起17歲的高中生活，沈笑稱自己除了「長相像是換了一個人」之外，個性與聲音幾乎沒變。當時的她非常聒噪、喜歡做事，最害怕人際互動中出現「空拍」冷場，總是極力討好身邊的人。她坦言當時對人際關係極度敏感，會因為小事自責，甚至覺得「落單一個人就代表自己很奇怪」。

請繼續往下閱讀...

沈練就「封鎖功力」擁抱17歲的自己。 （小公視提供）

面對升學，因為不想面對國英數等考試，加上喜歡漂亮的東西，她選擇了設計系。沒想到這才是挫折的開始，缺乏繪畫底子的她倍感失落，雖曾想過轉學，卻又因不想準備考試而作罷。最後她轉念一想，決定好好活在當下：「再怎麼樣，大不了也可以回家做便當店啊！」豁達的性格在此刻已初見端倪。

然而，「討好別人」的習慣卻一路伴隨她進入自媒體圈。成為YouTuber 初期，她依然拚命想討好觀眾，甚至會認真回覆攻擊性的留言。面對主持人傑尼詢問是否有「想成就給父母看」的焦慮，沈剖析內心，表示更多是為了向自己證明「我是一個很棒的人」，藉此獲得自我肯定。

沈表示，她曾試圖拆解惡意的攻擊，反省是不是自己做錯了什麼，後來才發現，很多人只是在網路上宣洩生活的不滿。經歷了四年的自媒體洗禮，面對無端惡意，她學會了直接「封鎖」，不再讓自己的情緒被無謂消耗，並將討好型人格進行升級：「現在我只討好我在意、而且也真正在意我的人。」並領悟到同理別人的同時，也要懂得同理自己。

節目最後，當被問及「17 歲的沈會怎麼看待現在的自己」，沈感性地說：「她會跟我說，原來我可以活到 36 歲啊！原來我可以度過那麼多當時覺得過不去的難關，而且現在還過得不錯耶！」她分享給正在經歷低潮的觀眾，17 歲時遇到的每件難過事都像是人生要毀了，但回頭看其實都會過去。「小時候覺得別人的快樂就是自己的快樂，但其實，擁有自己的快樂，才能走得更長久。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法