娛樂 最新消息

韻律體操界的「費仔」！瑞莎愛徒放棄代表美國出賽 返台角逐國手

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）等旅外好手為國效力的身影令人動容，這股「回家為台爭光」的熱血氣氛也吹向體操界，瑞星體操協會創辦人瑞莎深耕台灣韻律體操近6年，今年迎來重要里程碑，旗下兩位滿14歲的小將星彤（Arissa Li）與林羽潔（Mia Lin）將於3月21日參加由體操協會主辦的國手選拔賽，其中奪下全美青少年全能冠軍的星彤，更毅然放棄代表美國出賽的機會，選擇回台爭取披上中華隊戰袍。

星彤放棄全美韻律體操冠軍代表美國出賽資格，回台參加國手選拔。（瑞星體操協會提供）星彤放棄全美韻律體操冠軍代表美國出賽資格，回台參加國手選拔。（瑞星體操協會提供）

瑞莎2020年創辦瑞星體操協會，從最基礎的小小孩開始培養，這次將參加台灣國手選拔的星彤，剛在美國「Challenge Cup Junior」組比賽中奪得全能冠軍，瑞莎說「星彤小時候就在瑞星練習，後來因家庭工作搬遷至美國，現在已擁有美國護照，原本依美國體操協會安排將代表美國參加後續國際賽事，但星彤最終選擇回到台灣，加入瑞星一起努力，這讓我們非常感動。」日前星彤也代表瑞星前往愛沙尼亞參加「Miss Valentine」國際賽，在60個參賽國的激烈競爭下，在球項目奪得銅牌，展現出接軌國際的實力。

林羽潔多年來屢獲國際獎項肯定。（瑞星體操協會提供）林羽潔多年來屢獲國際獎項肯定。（瑞星體操協會提供）

瑞星兩名小將星彤（左）、林羽潔（右）參加台灣國手選拔。（瑞星體操協會提供）瑞星兩名小將星彤（左）、林羽潔（右）參加台灣國手選拔。（瑞星體操協會提供）

另一位同樣滿14歲的瑞星選手林羽潔，則是從7歲起就跟隨瑞莎訓練，在國內外賽事屢獲冠軍，瑞莎指出Mia最讓觀眾印象深刻的並非僅是成績，而是其動作中獨特的美感與優雅氣質，瑞莎說：「Mia在剛結束的愛沙尼亞國際賽中挑戰多項高難度新動作，雖然過程中因失誤沒有獲得名次，但對運動員來說，勇敢挑戰新的難度就是成長的一部分。」除了兩位小將，瑞莎也十分看好今年13歲，要明年才能參加國手選拔的李昕霏，認為她實力堅強，一定是明日之星。

瑞莎從林羽潔7歲時開始培訓她。（瑞星體操協會提供）瑞莎從林羽潔7歲時開始培訓她。（瑞星體操協會提供）

在台灣耕耘韻律體操這麼多年，瑞莎對整個體操環境有更多期許，她坦言希望未來體操協會能有更彈性的機制，不要限制選手只能在「團體項目」或「個人項目」中二選一，讓具備潛力的選手有更多發揮空間，她希望能讓世界看見台灣韻律體操的實力，帶著所有有潛力的孩子能一起在國際舞台上，讓世界看見台灣。

