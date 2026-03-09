「最強外掛」黑色泳裝全身都是洞 網噴鼻血：怎麼穿？

台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」韓籍成員安芝儇有「最強外掛」封號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」韓籍成員安芝儇有「最強外掛」封號，近日她在社群網站曬出一系列辣照，繼先前的大地色比基尼之外，加碼曬出全身是洞的泳裝照，好身材在鏡頭前一覽無遺，背後的湛藍大海與青空更讓照片充滿度假風格。辣照一出，迅速吸引超過4.3萬人按讚。

安芝儇發出超犯規的胸前局部照。（翻攝自IG）

安芝儇S型身材逆天火辣。（翻攝自IG）

穿著黑色針織鏤空泳衣的安芝儇，頭戴一頂白色鴨舌帽及墨鏡，像是海灘上的性感精靈，展現出活潑又性感的魅力。這件全身都是洞的黑色泳裝上半身是挖深V的綁帶設計，讓安芝儇的傲人上圍更加顯眼。戰袍的腰部是大面積挖空，纖細螞蟻腰搔得人心癢癢，下擺則是流蘇般的垂墜線條，更顯得S型身材逆天火辣。

安芝儇大片美背則靠一條綁帶固定，性感惹火。（翻攝自IG）

安芝儇有時回頭凝視，有時嬌笑奔跑，流蘇則不斷隨風擺動，讓高衩剪裁而若隱若現的美腿顯得更修長，大片美背則靠一條綁帶固定，性感惹火，果然開了外掛。

安芝儇的戰袍是一間黑色針織洞洞泳裝。（翻攝自IG）

