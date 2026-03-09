自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最強外掛」黑色泳裝全身都是洞 網噴鼻血：怎麼穿？

台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」韓籍成員安芝儇有「最強外掛」封號。（翻攝自IG）台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」韓籍成員安芝儇有「最強外掛」封號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」韓籍成員安芝儇有「最強外掛」封號，近日她在社群網站曬出一系列辣照，繼先前的大地色比基尼之外，加碼曬出全身是洞的泳裝照，好身材在鏡頭前一覽無遺，背後的湛藍大海與青空更讓照片充滿度假風格。辣照一出，迅速吸引超過4.3萬人按讚。

安芝儇發出超犯規的胸前局部照。（翻攝自IG）安芝儇發出超犯規的胸前局部照。（翻攝自IG）

安芝儇S型身材逆天火辣。（翻攝自IG）安芝儇S型身材逆天火辣。（翻攝自IG）

穿著黑色針織鏤空泳衣的安芝儇，頭戴一頂白色鴨舌帽及墨鏡，像是海灘上的性感精靈，展現出活潑又性感的魅力。這件全身都是洞的黑色泳裝上半身是挖深V的綁帶設計，讓安芝儇的傲人上圍更加顯眼。戰袍的腰部是大面積挖空，纖細螞蟻腰搔得人心癢癢，下擺則是流蘇般的垂墜線條，更顯得S型身材逆天火辣。

安芝儇大片美背則靠一條綁帶固定，性感惹火。（翻攝自IG）安芝儇大片美背則靠一條綁帶固定，性感惹火。（翻攝自IG）

安芝儇有時回頭凝視，有時嬌笑奔跑，流蘇則不斷隨風擺動，讓高衩剪裁而若隱若現的美腿顯得更修長，大片美背則靠一條綁帶固定，性感惹火，果然開了外掛。

安芝儇的戰袍是一間黑色針織洞洞泳裝。（翻攝自IG）安芝儇的戰袍是一間黑色針織洞洞泳裝。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中