韓國王牌投手柳賢振登場 網友笑：RM撕名牌那位

2026年棒球經典賽韓國隊先發投手柳賢振。（記者陳志曲攝）2026年棒球經典賽韓國隊先發投手柳賢振。（記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）賽事受到全球關注，今（8）日Team Taiwan更是在延長賽中以5比4擊敗韓國，韓國隊選手也被起底。其中有「王牌投手」稱號的柳賢振，被認出曾經在知名綜藝節目《Running Man》（以下簡稱《RM》）擔任嘉賓。

韓國「王牌投手」柳賢振（左）曾經是《Running Man》嘉賓。（翻攝自YouTube）韓國「王牌投手」柳賢振（左）曾經是《Running Man》嘉賓。（翻攝自YouTube）

柳賢振於2012年11月錄製《RM》時，收到美國職棒大聯盟的邀約，當時整個節目組都相當震驚，認為是天大的好消息。柳賢振在2013年正式加入美國職棒大聯盟前，是《RM》的嘉賓常客，他身材壯碩，個性又呆萌老實。

2012年柳賢振在錄製「超能力棒球」特輯時，手機突然收到球團同意他加入大聯盟的通知。之後，他便與道奇隊簽約，正式展開美國職棒大聯盟之路。

柳賢振（左）當年上《Running Man》時顯得很青澀。（翻攝自YouTube）柳賢振（左）當年上《Running Man》時顯得很青澀。（翻攝自YouTube）

今日的台韓戰，柳賢振一上場，就有人直呼：「忘不了他《Running Man》錄影錄到一半被簽進大聯盟！」當年柳賢振上《RM》時參加撕名牌遊戲，還曾一度崩潰喊：「這比訓練還累！」

