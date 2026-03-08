被馬甩落受傷！蔡健雅獨飛摩洛哥 沙漠掀「驚恐」回憶飆淚

〔記者張釔泠／台北報導〕「Tanya」蔡健雅日前為自己安排了一趟非、歐放鬆之旅，獨自從土耳其的伊斯坦堡玩到摩洛哥的馬拉喀什，最後在葡萄牙里斯本畫下句點。這趟在出發時沒有過多計劃的旅程，因為放慢了腳步以及預期外的轉彎，竟意外為蔡健雅帶來無數的驚喜與感動，她笑說：「旅程結束後，我應該可以寫一本書了是不是？」

蔡健雅參觀里斯本的熱羅尼莫斯修道院。（躍耳娛樂提供）

去年馬不停蹄地忙了一整年，蔡健雅逐漸感到疲憊，「身體給了我很多提示它需要暫停。」因此她決定不再讓腦袋過勞，除了機票和住宿先預定好之外，幾乎沒有做太多功課就把自己丟到目的地，用直覺帶著自己走，「感覺靈魂正在追求突破和刺激。」

首站抵達伊斯坦堡這個「貓之城」，蔡健雅被滿城的貓融化掉所有疲憊，飯店門口甚至有一隻每晚都會來繞著蔡健雅打呼嚕的小貓。336根大理石柱支撐的地下水宮殿震撼了蔡健雅；逃離人潮洶湧的大巴札市場，蔡健雅轉身踏進伊斯坦堡現代藝術博物館，恰巧遇上原先是歌劇演員的女畫家Semiha Berksoy的畫展，最近也開始嘗試畫畫的她在這裡突然領悟：「原來自己不只一種可能，伊斯坦堡給了我線索，除了音樂之外，還有更多等待被發現的自己。」

蔡健雅在摩洛哥與當地柏柏人家庭用餐。（（躍耳娛樂提供）

蔡健雅從來沒想過自己會獨自來到北非的摩洛哥，她參觀了巴伊亞宮、看了奧里卡山谷瀑布、坐在香料店老闆的機車後座穿越舊城的巷弄，甚至走進不認識的柏柏人家庭裡一起用餐，用法語跟屋主夫婦聊天，並意外發現男主人也是音樂人，一起彈起自製的民族鈴鼓及當地的吉他。

蔡健雅在摩洛哥阿加菲沙漠騎駱駝。（躍耳娛樂提供）

隨後蔡健雅還在阿加菲沙漠騎了駱駝，中途一度因駱駝躁動而勾起她11年前被馬甩落跌傷尾椎的回憶，從身心瞬間驚恐緊繃到確認自己這次平安無事，短短幾秒間內心波瀾的起伏令她忍不住默默落了淚。蔡健雅內心的成長讓她對自己說了聲「謝謝」。

在葡萄牙首都里斯本的最後一天，蔡健雅前往近郊卡斯凱什，看了名為地獄之口的岩岸，隨意漫步於海岸線，回市區的車程中司機帶蔡健雅去看他心目中最美的夕陽，並提醒等到海面上的船靠近夕陽再拍照，那一瞬間，蔡健雅突然意識到這整趟旅程都在教她「等」。

蔡健雅在里斯本發現者紀念碑。（躍耳娛樂提供）

晚上她在一家Fado bar排隊，因為決定再多等5分鐘所以認識了身後的墨西哥青年，Fado歌聲拉近了兩人的距離，兩人聊旅行、聊世界，「我們說彼此像old souls（老靈魂），不是曖昧也不是浪漫，是一種被理解。」

這趟旅程帶給蔡健雅的驚喜和感動遠超過她的想像，「甚至讓我感覺彷彿活在電影裡，像是金凱瑞《楚門的世界》或茱麗亞羅伯茲《享受吧！一個人的旅行》中的很多巧合與美麗的意外。」

即將在4月4日於Zepp New Taipei開唱，休假結束後的蔡健雅已開始與樂隊排練，她苦笑：「畢竟這些歌我從發行專輯後就沒再唱過，等於要重新練20幾首『新歌』！顯然我很愛找自己麻煩。」《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》將從下週三（11日）啟售，中午12點開放CUBE信用卡優先購票，14點一般購票全面開賣，詳細資訊可見KKTIX售票系統購票網頁

