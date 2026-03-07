自由電子報
娛樂 電視

施柏宇東京追星成功！見Lisa當面告白 認了：當小跟班也開心

〔記者蕭方綺／台北報導〕施柏宇日前受邀出席品牌活動，在日本東京展開圓夢之旅，近距離見到BLACKPINK成員Lisa，讓他直呼「超級興奮跟期待」，活動現場Lisa拍照時，施柏宇還化身鐵粉，大聲告白「LISA, I Love You」，讓Lisa露出欣喜笑容並感謝回應，現場氣氛瞬間變得相當熱鬧。

施柏宇在活動現場親見Lisa還大聲告白。（施柏宇工作室提供）施柏宇在活動現場親見Lisa還大聲告白。（施柏宇工作室提供）

施柏宇談到這次有機會見到Lisa，相當期待，他一直十分欣賞Lisa，被問到最喜歡她哪一點時，他笑說：「喜歡她的全部。」活動現場兩人也有簡單互動，施柏宇分享自己向Lisa提到曾去高雄看她們演唱會，Lisa則回問他是否喜歡她們的新專輯，短短幾句交流讓他直呼「圓夢」。如果未來有機會合作，他也大方想像，希望能以戲劇演出的形式合作，甚至開玩笑表示：「希望能演她的助理，當個小跟班也很開心。」

施柏宇參與品牌活動圓追星夢。（施柏宇工作室提供）施柏宇參與品牌活動圓追星夢。（施柏宇工作室提供）

2025年對施柏宇而言也是演藝事業的豐收之年，除了主演電影《夏日最後的祕密》在韓國上映，人氣延伸至海外市場，他也加入由韓國演員車太鉉主演的韓國影集《Your Personal Taxi》拍攝，與韓國一線演員同台合作，正式跨足韓國戲劇市場。此外他也擔任2025高雄電影節影展大使，並拍攝電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與影集《微醺大飯店1980s》。

施柏宇2026盼挑戰更多角色。（施柏宇工作室提供）施柏宇2026盼挑戰更多角色。（施柏宇工作室提供）

面對不同角色與身份的轉換，他坦言有時候確實會有些糾結或錯落，但通常會利用拍攝空檔找其他事情做，讓自己轉移注意力，不讓思緒一直停留在角色裡。談到2026年的新年新希望，他表示目前仍希望把重心放在演員身分上，「先好好拍戲，希望能嘗試不同的角色。」

施柏宇造訪電影《追殺比爾》經典打鬥場面取景地的居酒屋「Gonpachi」。（施柏宇工作室提供）施柏宇造訪電影《追殺比爾》經典打鬥場面取景地的居酒屋「Gonpachi」。（施柏宇工作室提供）

除了參與品牌活動外，施柏宇也利用空檔感受城市氛圍。他透露有趁空檔到處走走，還意外吃到一碗令人印象深刻的烏龍麵，「碗公大小是我臉的好幾倍」，讓他笑說相當驚喜。他也把握空檔前往電影迷朝聖的東京景點，造訪曾作為《追殺比爾》經典打鬥場面取景地的居酒屋「Gonpachi」，直呼能坐在電影拍攝場景用餐真的相當特別。

談到剛過完的農曆年，他則分享年假幾乎都與家人一起度過，在家玩射龍門增添年節氣氛，甚至笑說自己輸到差點連紅包都發不出來。

