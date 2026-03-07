全台獨家直播！第98屆奧斯卡紅毯、頒獎典禮就在Disney+

〔記者許世穎／綜合報導〕電視沒播沒關係！Disney+ 昨（6）日正式宣布，第98屆奧斯卡將於3月16日上午6:30在Disney+ 全台同步直播。今年連莊主持的依然是曾獲艾美獎肯定、身兼主持人、編劇、製作人及喜劇演員的康納歐布萊恩。

第98屆奧斯卡由康納歐布萊恩連莊主持。（Disney+ 提供）

本屆由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名成為入圍大贏家，獎項數目創下奧斯卡入圍紀錄。該片男主角麥可B喬丹也再度角逐影帝，對上甫以《橫衝直闖》獲得金球影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅，以及《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等人。

而入圍本屆「最佳動畫長片」的迪士尼與皮克斯最新力作《地球特派員》，觀眾現在也能在 Disney+ 上收看。《動物方城市 2》同樣角逐「最佳動畫長片」，而《阿凡達：火與燼》則入圍「最佳服裝設計」與「最佳視覺效果」獎項。粉絲也可以在 Disney+ 上回味歷屆奧斯卡得主《動物方城市》、《阿凡達》與《阿凡達：水之道》，一起迎接今年奧斯卡的話題熱度。

第98屆奧斯卡將於台灣時間3月16日舉行，上午6:30在Disney+ 全台同步直播紅毯，典禮則於7:00開始。

