娛樂 日韓

鄭容和「從從容容」說中文！想辭退台灣翻譯：老師不用來了

CNBLUE帶來「3LOGY」巡演，在北流連唱兩天。（和協整合行銷提供）CNBLUE帶來「3LOGY」巡演，在北流連唱兩天。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團CNBLUE今天（6日）在北流開唱，不過主唱鄭容和自認中文很好，笑說不用請翻譯老師了，讓翻譯老師直接用韓文回話：「不可以喔～我愛你們！」讓現場粉絲笑到不行。

CNBLUE近年幾乎每年都來台演出，今天帶來「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’」於台北流行音樂中心開唱，兩天共吸引9000人進場朝聖，他們開場就帶來《Ready, Set, Go!》、《Catch Me》及《Racer》等歌曲，嗨翻全場歌迷。

CNBLUE帶來多首夯曲。（和協整合行銷提供）CNBLUE帶來多首夯曲。（和協整合行銷提供）

來台灣如走灶咖一樣，鄭容和的中文實在相當不錯，還拿出王世堅金句，「我最近學習中文，我的中文厲害嗎？希望大家可以從從容容、游刃有餘的完成這場演出，絕對讓你們不虛此行，謝謝。」鼓手姜敏赫則是用台語的「打給賀、呷飽未」打招呼，貝斯手李正信很感謝粉絲讓門票開賣即售罄，才能在今天（週五）又加場了，更透露實在太喜歡牛肉麵了，「我昨天吃了，今天也要吃，幾乎天天都吃。」

CNBLUE主唱鄭容和對於自己的中文有自信，想要辭退翻譯老師。（和協整合行銷提供）CNBLUE主唱鄭容和對於自己的中文有自信，想要辭退翻譯老師。（和協整合行銷提供）

在Talking期間，鄭容和自傲地說自己中文越來越溜，可能到明年就能以全中文發言，且今天早上都還在上課，「不過我現在一個都記不起來，不好意思，今年可能是最後一次請翻譯老師了，沒有翻譯老師沒關係。」有趣的是，平常翻譯老師應該會繼續幫藝人翻譯，這次的翻譯老師直接回應鄭容和：「不可以喔～我愛你們！」讓歌迷哈哈大笑。

最喜歡棒球的CNBLUE鼓手姜敏赫。（和協整合行銷提供）最喜歡棒球的CNBLUE鼓手姜敏赫。（和協整合行銷提供）

不過李正信中文也很不賴，為了今天特別準備了一段中文，「謝謝大家，沒有忘記我們今天來到我們的演唱會，我知道要來看我們的演唱會其實並不是一件容易的事，所以在準備這次巡演的時候，我們的心情也並不輕鬆，希望未來也能夠常常和大家見面，再一次真心謝謝大家。」簡直比稍早自誇中文好到不用翻譯的鄭容和還要好，接著李正信以韓文表示，希望明年也能度過一段幸福的時光，玩得更嗨、跳得更高。

最愛吃牛肉麵的CNBLUE貝斯手李正信。（和協整合行銷提供）最愛吃牛肉麵的CNBLUE貝斯手李正信。（和協整合行銷提供）

body

