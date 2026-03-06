新車才買半年就被撞！徐千京國道車禍驚魂 算命師去年早預言

徐千京在《豆腐媽媽》飾演尹昭德的貼身秘書。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京近來在民視八點檔《豆腐媽媽》有亮眼表現，農曆年開工不久竟在國道上演驚魂記。上月底她在高速公路上遇到塞車靜止，卻突遭後方來車猛力追撞，剛牽半年的新車當場受損，讓她心疼不已。不過，最讓她嘖嘖稱奇的是，這場車禍竟然早在去年底就被算命老師「精準預言」。

徐千京日前在高速公路塞車靜止時，突遭後方車輛追撞，所幸人平安無大礙。（民視提供）

回憶事發當下，徐千京坦言瞬間嚇了一大跳，所幸僅鼻子輕微碰撞方向盤，人並無大礙。她隨即冷靜下車拍照紀錄，恰巧路過的警車也迅速協助處理。有趣的是，到警局做筆錄時，現場多位警察一眼就認出她是《豆腐媽媽》的演員，親切的詢問讓原本緊繃的氛圍瞬間輕鬆不少。雖然愛車受損，但對方車頭損毀更嚴重，目前雙方正誠意處理中，她則暫時借用母親的車代步。

令人驚訝的是，徐千京去年底請益2026年流年運勢時，老師就直言她會遇上車禍。由於她平時有固定佈施做公益的習慣，老師當時叮囑她要保持正向思考。沒想到年初果然發生意外，結果真的就是「大事化小、人體無傷」。這段心靈指引讓她非常信服，她感性分享算命師給的正能量，讓她在面對不如意時能以更平和的心態應對。

徐千京平時固定佈施做公益，因此這次車禍意外「大事化小」，更加心存感恩。（民視提供）

徐千京。（民視提供）

經歷這次國道驚魂，徐千京對於交通安全更有感，開車風格轉為「溫和派」，也會提早出門預留緩衝時間。雖然偶爾還是會被他人的違規駕駛搞到焦慮，但這次平安脫險讓她更加珍惜生命，也提醒大家行車平安最重要。

