娛樂 最新消息

大谷翔平霸榜代言王 舒華、玉澤演也成品牌寵兒

日本職棒球星大谷翔平穿著BOSS，展現出時尚質感。（翻攝自X）日本職棒球星大谷翔平穿著BOSS，展現出時尚質感。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本職棒球星大谷翔平再度成為品牌寵兒。2026年不少國際品牌紛紛公布全新代言人，但話題度最高的，莫過於目前正代表日本隊出戰 2026年世界棒球經典賽（WBC）的大谷翔平。

大谷翔平近年商業價值持續飆升，2026年的合作品牌更是橫跨時尚、運動與生活領域，包括 BOSS、Oakley、New Balance、Beats by Dre、SEIKO、伊藤園、實況野球、Kirin免疫照護推廣大使、日本全家便利商店御飯糰大使、KOSE雪肌精、JAL、Topps、Fanatics、Panini 等多個國際品牌，堪稱體壇最強代言王。

近期黛珂（DECORTÉ） 也公開由大谷翔平拍攝的最新廣告。（翻攝自IG）近期黛珂（DECORTÉ） 也公開由大谷翔平拍攝的最新廣告。（翻攝自IG）

大谷翔平拍美妝廣告，有種可愛的感覺。（翻攝自IG）大谷翔平拍美妝廣告，有種可愛的感覺。（翻攝自IG）

近期黛珂（DECORTÉ） 也公開由大谷翔平拍攝的最新廣告。影片中的他少了職業棒球員的強悍形象，鏡頭反而聚焦在他的個人魅力與自信氣場，不少粉絲更發現，大谷翔平的肌膚看起來細緻透亮，展現不同於球場上的另一面。

除了大谷翔平之外，今年還有兩位備受矚目的美妝代言人。Giorgio Armani Beauty找來韓國人氣女團i-dle成員葉舒華拍攝全新底妝廣告；而擁有170年歷史的紐約保養品牌 契爾氏（Kiehl’s），則邀請2PM成員玉澤演 擔任品牌好友。

Giorgio Armani Beauty拍出i-dle成員舒華的俐落。（翻攝自X）Giorgio Armani Beauty拍出i-dle成員舒華的俐落。（翻攝自X）

Giorgio Armani Beauty幫舒華打造黑白兩種造型，各自散發不同魅力。（翻攝自X）Giorgio Armani Beauty幫舒華打造黑白兩種造型，各自散發不同魅力。（翻攝自X）

舒華在廣告花絮中以白色西裝搭配浪漫捲髮亮相，展現不同於舞台上的成熟魅力，散發俐落自信的職場女強人氣場。另一組造型則換上黑色貼身上衣與長直髮，整體造型俐落幹練，氣場十足。

契爾氏找來人氣男神玉澤演合作。（翻攝自X）契爾氏找來人氣男神玉澤演合作。（翻攝自X）

另一方面，契爾氏找來人氣男神玉澤演合作。近期才傳出結婚消息的他，在形象照中以簡約休閒造型入鏡，即使即將邁入40歲，仍保持玉樹臨風的狀態。鏡頭前的成熟魅力與穩重氣質，也讓不少粉絲大讚「完全不像快40歲」，依舊像剛出道時一樣上鏡。

2PM成員玉澤演散發出一種少年感。（翻攝自X）2PM成員玉澤演散發出一種少年感。（翻攝自X）

