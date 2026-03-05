八點檔女星「囚禁」公公被抓包 當眾下跪道歉...尪心死提離婚

陳仙梅笑說因角色太招罵，劇中老公藍葦華竟在群組開玩笑叫她「退群組」，她也秒退讓大家笑翻。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》收視創新高，昨晚（4日）播出陳仙梅飾演的長媳「杜嘉蓮」，為囚禁公公洪都拉斯，不讓他參加豆腐比賽，事件東窗事發，她當眾下跪道歉，老公藍葦華心死提離婚，精湛演技讓觀眾邊看邊罵，也創下平均收視3.68的新高紀錄，全台超過120萬人同時見證，最高一分鐘衝上4.24。

陳仙梅在《豆腐媽媽》飾演「杜嘉蓮」東窗事發，當眾下跪道歉的重頭戲掀起收視最高峰。（民視提供）

陳仙梅坦言自己看播出時也忍不住落淚，甚至因為角色太招罵，劇中老公藍葦華在萬家群組開玩笑大喊：「你趕快退群組啦！」沒想到陳仙梅真的秒退群組，驚呆所有人。她感性表示，看到社群上的攻擊心裡難免受傷，但也感謝這部戲帶來的關注。

劇中飾演小妹的宮美樂則展現家族溫情，笑說：「嘉蓮（陳仙梅）退一次我就加一次，不讓你退！」她更分享一個感人故事，表示有網友留言自認也是大家庭的長男媳婦，「嘉蓮」其實講出了許多媳婦這輩子都不敢說的心聲。宮美樂有感而發：「我們為了成為自己人生的英雄，有時會成為別人故事裡的壞人，但不代表我們真的是壞人。」這席話也讓現場演員備受感動。

宮美樂飾演萬家小妹透露嘉蓮只是說出很多長男媳婦的委屈，而非壞人。（民視提供）

曾智希則幽默自曝，可能昨天播出跟陳仙梅吵架戲太兇，「可能被喜歡她的觀眾詛咒了，昨天竟然發燒！」但看到收視佳績病都好了，興奮高喊：「希望趕快破五破六，讓導演馮凱帶我們出國玩！」被虧桃花不斷的蘇晏霈，則是大方享受劇中的多場吻戲，笑稱這些互動是「天然的膠原蛋白、天然的外泌體」，讓她越拍越美。

王中皇這回在《豆腐媽媽》不當反派改演「色鬼」，預告今晚播出為戲受傷的橋段，大面積瘀青讓人直呼敬業。（民視提供）

反派專業戶王中皇這次在劇中不當壞人改當「色鬼」，他透露今晚將播出為戲大受傷的橋段，大面積的瘀青讓人直呼敬業。曾子益則感謝導演馮凱帶領大家拍出一部令人「驕傲」的戲，讓他在過年期間話題不斷，更歪樓笑說：「現在搭商務艙比較不會頭暈！」

導演馮凱表示接下來好成績，要帶大家出國度假，讓全場尖叫聲連連。（民視提供）

民視董事長王明玉親赴《豆腐媽媽》劇組勉勵，送上「必勝披薩」與「當紅炸子雞」打氣。（民視提供）

民視董事長王明玉、總經理廖季方、執行副總許念台今（5日）親赴劇組勉勵，現場備妥「必勝披薩」與「當紅炸子雞」，象徵收視必勝、全體演員都是當紅炸子雞。

