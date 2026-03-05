謝盈萱陷入「Reset」狀態 重回老家體悟：內在的自由

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬影后謝盈萱近日擔任雜誌《ELLE》3月號封面，大方分享與導演嚴藝文合作新劇《欠妳的那場婚禮》趣事，也提及自己去年陷入想重新Reset的狀態。

謝盈萱認為表演是對五感的重新啟動。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

謝盈萱參演過導演嚴藝文的《俗女養成記》、《影后》等作品，她分享：「藝文導演一直以來在戲劇中都會藏著一個非常敢愛敢恨的角色，有時又顯得荒腔走板，這也是我喜歡跟她合作的原因，所有會被多數人認定為悲劇基調的事，都可以被她寫得荒謬又好笑。我們在某部份都看到事件核心本身，卻會有非常不同的呈現方式。」她說這也是自己一直以來在嚴藝文導演戲劇裡面，想要學習面對的地方。《欠妳的那場婚禮》從男性視角出發，像是一面稜鏡，讓觀眾在不同人生階段都能重新觀看那段不斷變化的情感關係。

謝盈萱的心願是回到劇場，看自己是否完成了階段性任務。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

談到表演，謝盈萱形容那是對五感的重新啟動。在劇場練習中，她彷彿回到嬰孩時期，重新學習如何「走路」、感受腳底與地板的接觸，甚至空氣中的氣味與聲音。她認為劇場最美妙的地方在於「把封閉的部分再次打開」，提醒自己要像孩童一樣，對世界保持好奇與體驗的樂趣，而非只有理所當然的麻痺。

謝盈萱自曝去年曾陷入想重新「Reset（重組）」狀態，現在回頭看，那更像是一場對「自己是誰」的持續整理。她偶爾會給自己一些小功課，嘗試跳脫既有邏輯，哪怕只是覺察當下的狀態「不作為也行」，讓自己重新回到流動的自在隨興中。

「妳試過擺爛嗎？」一句話改變謝盈萱的人生觀。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

戲劇參與了謝盈萱一半以上的人生，她坦言心願仍是回到劇場，看自己是否完成了階段性任務。回憶年少時在劇場「過度天真」的能力，她分享了一段至今難忘的重擊，曾有長輩演員問另一位認真的演員：「你有試過擺爛嗎？」 這句話讓謝盈萱明白，所謂的「擺爛」其實是在問：「你有沒有勇氣玩起來？」她覺察到，有時我們會誤入「認真就是全部答案」的死胡同，唯有放下執著，靈魂才有自由創作的空間。以前演舞台劇出錯會卡在懊悔中，現在她學會錯了就放手，接受錯誤反而能順勢激發出意想不到的表演驚喜。

隨著年歲增長，謝盈萱對愛與自由的看法也有了轉變。早期她急著奔向遠方吸收視野，追求生理上的自由；但近年經歷親友離去，今年過年回彰化老家時，看著家鄉新舊交替的畫面，內心充滿感恩。她領悟到：「內在的自由不需要透過外表的行動去證明。」

對謝盈萱而言，跟老朋友在一起就是一種極致的自由。對方理解她的本質，相處時完全放鬆，即便久不聯絡也不擔心。她感性結語，很多事需要實實在在地走一遭，才能學會調整人生的配比，因為「時間是公平的，也是最好的老師」。

