阿Sa認愛健身教練「同居億元愛巢」 媽媽意外大讚：出奇地OK

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港女團Twins成員「阿Sa」蔡卓妍近日大方公開戀情，坦承與33歲健身教練男友「Elvis」林俊賢穩定交往，甚至已展開同居生活。阿Sa出席活動時不避諱談到戀情，透露出男友已入住她價值上億元的豪宅，2人還獲得媽媽「出奇地OK」的高度評價，戀情進展引發外界關注。

阿Sa（右）坦承和男友目前同居中。（翻攝自微博）

阿Sa於2日出席活動時被問及感情近況，爽快承認已與男友同居，對於外界好奇戀情進展是否太快，她直言「談戀愛就是這樣，大家不也都是這樣嗎？」並表示感情沒有快慢之分，自己有自己的節奏，只要開心就好。阿Sa還透露2人平時會一起下廚、健身，也會一起照顧愛貓，日常生活相當有默契。

談到家人態度，阿Sa表示男友在農曆年期間已主動拜訪媽媽，原本外界認為眼光相當高的阿Sa媽媽，卻給出「出奇地OK」的評價，讓她相當安心；阿Sa也坦言身邊重要的人都已經見過男友，感情發展順其自然。回顧2人最初因健身課程結緣，男方是香港某健身工作室共同創辦人，擁有運動科學學位，經濟條件獨立，雙方於交往期間皆相當低調，常被目擊一起搭地鐵、吃茶餐廳或登山，生活方式相當契合。

