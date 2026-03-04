自由電子報
娛樂 最新消息

YG社長成就感大爆發！宣告BIGBANG「20週年世界巡演」啟動

YG娛樂社長梁鉉錫今（4日）宣布，BIGBANG「20週年世界巡演」即將展開。（截圖自韓國金唱片官網） YG娛樂社長梁鉉錫今（4日）宣布，BIGBANG「20週年世界巡演」即將展開。（截圖自韓國金唱片官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一手催生BIGBANG和BLACKPINK兩大世界級天團的韓國YG娛樂，社長梁鉉錫今（4日）在公司官網透過影片宣布公司年度計畫時，重磅宣布，BIGBANG將繼續與YG娛樂公司合作，出道20週年全球巡演即將展開。

之前GD在MMA和粉絲見面會上便曾提到「20週年絕不會讓粉絲失望」這件事， 雖然太陽和大聲已離開YG娛樂，但YG大老闆梁鉉錫信心滿滿向粉絲保證，團員之間默契無庸置疑，YG全體工作人員將竭盡全力，打造一場不負BIGBANG盛名的完美精彩演唱會。甚至滿懷成就感地向粉心分享心裡話，坦言BIGBANG是他打造過最成功的男團，這也是他時隔6個月再度透過影片和YG之友分享公司計劃和個人動態。

此外，梁鉉錫提到今年也是YG娛樂30週年、BLACKPINK 10週年，對此驚人巧合，他笑說自己沒有太大感覺，因為未來 40週年、50週年時，他人還是會在音樂圈，保持初心、繼續在工作崗位上努力。

