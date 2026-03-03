自由電子報
娛樂 最新消息

影史惡搞經典捲土重來！《驚聲尖笑》第6集首曝預告就萬賤齊發

〔記者許世穎／綜合報導〕影史惡搞系列電影《驚聲尖笑》將於今年以全新第6集回歸，首支預告正式曝光，一眾電影包括《罪人》、《懼裂》、《凶器》、《窒友梅根》、《逃出絕命鎮》、《微笑》等片都難逃「毒手」，萬「賤」齊發、大玩政治不正確、性器官梗。

元祖班底馬龍韋恩斯（左起）蕾吉娜霍爾、西恩韋恩斯回歸《驚聲尖笑》第6集。（UIP提供）元祖班底馬龍韋恩斯（左起）蕾吉娜霍爾、西恩韋恩斯回歸《驚聲尖笑》第6集。（UIP提供）

電影由系列1、2集原創班底、也曾創造爆笑喜劇《小姐好白》的韋恩斯兄弟捲土重來，片名直接沿用《驚聲尖笑》，（對，沒有6），宛如「致敬」了《驚聲尖叫》當初重啟第5集片名沒有「5」一樣，反正這系列的主幹本來就是惡搞《驚聲尖叫》系列。

片中包括「辛蒂」安娜法瑞絲、「布蘭達」蕾吉娜霍爾、「修堤」（就是矮子）馬龍韋恩斯、「小雷」西恩韋恩斯等元祖班底強勢回歸。加上其他重磅回歸的超人氣角色和全新臉孔，準備一路砍爆、吐槽和嘲諷所有重啟、翻拍、重啟續集、前傳、續集、外傳、假掰的高級恐怖片、起源故事，任何片名中有「傳承經典」這些字眼的電影，以及宣稱是「最終章」，卻永遠絕對不會終結的作品。

安娜法瑞絲（左）和蕾吉娜霍爾回歸《驚聲尖笑》飾演辛蒂和布蘭達。（UIP提供）安娜法瑞絲（左）和蕾吉娜霍爾回歸《驚聲尖笑》飾演辛蒂和布蘭達。（UIP提供）

這部全新搞笑恐怖片中沒有什麼是神聖不可侵的主題，也沒有任何不被吐槽的老梗，而且每一條底線都會被踩爆。最重要的是，韋恩斯兄弟回來惹，他們準備把「取消文化」（一種源自社群媒體的集體抵制行為）給取消掉。

馬龍韋恩斯在《驚聲尖笑》惡搞《逃出絕命鎮》。（UIP提供）馬龍韋恩斯在《驚聲尖笑》惡搞《逃出絕命鎮》。（UIP提供）

馬龍韋恩斯去年受訪時曾將本片形容為一部「毫無保留」的新作，充滿「人人有份被開玩笑」的精神，「我們一向都是這樣做的，我們只想讓大家發笑，也不在乎你是否敏感。就算是敏感的人，也需要學會笑自己。」《驚聲尖笑》將於6月26日在台上映。

《驚聲尖笑》首支預告：



