娛樂 電影

劉冠廷《雙囍》封神演技！100秒一鏡到底唱到崩潰 影迷全哭爛

《雙囍》票房逆勢成長，全台票房突破4700萬。（水花影業提供）《雙囍》票房逆勢成長，全台票房突破4700萬。（水花影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《雙囍》票房突破4700萬，後勢看漲。劉冠廷片中情緒潰堤、與母親對唱《玫瑰人生》的一場戲，長達100秒的「一鏡到底」鏡頭，成為全片最強大的淚點。劉冠廷以極具層次且飽滿的情緒，將隱忍已久的親情拉扯瞬間爆發，讓無數觀眾在影廳內跟著紅了眼眶，直呼「這段真的太神」。

劉冠廷（左起）、蔡凡熙、洪群鈞3人在戲裡戲外都是好友，此次一起演出電影《玫瑰人生》。（水花影業提供）劉冠廷（左起）、蔡凡熙、洪群鈞3人在戲裡戲外都是好友，此次一起演出電影《玫瑰人生》。（水花影業提供）

劉冠廷與飾演伴郎的洪群鈞上週出席映後活動，劉冠廷也在活動感性分享，現實中他與蔡凡熙、洪群鈞本就是好友，拍片現場有兩位好友相伴，對入戲幫助極大。兩位演員更突發奇想，利用映前映後的空檔化身「一日售票員」，現身櫃台為觀眾服務，這場突如其來的驚喜企劃，令現場粉絲既驚訝又興奮。

劉冠廷《雙囍》100秒一鏡到底情緒潰堤對唱《玫瑰人生》。（水花影業提供）劉冠廷《雙囍》100秒一鏡到底情緒潰堤對唱《玫瑰人生》。（水花影業提供）

有影迷好奇提問，劉冠廷如何練習《玫瑰人生》這首經典老歌，劉冠廷不改幽默本色地開玩笑回應：「你們問我有沒有練習，是因為我唱得不好嗎？」引發全場大笑。他隨後感性透露，開拍前曾反覆聆聽《玫瑰人生》以揣摩角色的壓抑心境，但他也強調：「到了現場，與對手演員的火花激盪出意想不到的張力，非常感謝身邊每一位演員，是大家共同幫助我完成了這次的角色創作。」

劉冠廷（左）情緒潰堤、與劇中母親楊貴媚對唱《玫瑰人生》的一場戲成為《雙囍》最大哭點。（水花影業提供）劉冠廷（左）情緒潰堤、與劇中母親楊貴媚對唱《玫瑰人生》的一場戲成為《雙囍》最大哭點。（水花影業提供）

同台對戲的金馬影后楊貴媚也對此讚不絕口，直言非常佩服劉冠廷當下的表演能量：「這場戲不只要開口唱歌，更要精準捕捉情緒的遞進與層次，真的非常不容易，絕對值得觀眾進戲院細細品味。」

9m88為《雙囍》獻唱的主題曲《輕輕放下》片花驚喜上線。（水花影業提供）9m88為《雙囍》獻唱的主題曲《輕輕放下》片花驚喜上線。（水花影業提供）

許多影迷在觀賞完《雙囍》後，紛紛表示被9m88親自操刀的主題曲《輕輕放下》深度療癒，旋律精準捕捉了角色「高庭生」在釋懷後的溫暖成長。隨著口碑延燒，官方於今天（2日）正式釋出片花MV，將片中催淚瞬間與動人旋律完美結合。此外，社群發起的「《輕輕放下》翻唱挑戰」也引發熱烈迴響，讓這股溫柔力量從戲院延伸至網路。

《雙囍》劉冠廷（右）、洪群鈞（左）化身售票員寵粉。（水花影業提供）《雙囍》劉冠廷（右）、洪群鈞（左）化身售票員寵粉。（水花影業提供）

在與觀眾分享時，9m88也感性表示：「這部電影不只是探討婚姻，更多是關於如何與內心未解的遺憾、或是與家人間難以言說的關卡和解。那些反覆的自我提問都在戲裡得到了共鳴，看完後會想拍拍自己的肩膀說：『我們都辛苦了，我們都做得很好。』希望大家都能輕輕放下這些複雜的情緒。」

