自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳曉東開春有喜了！藏了一年公布重磅好消息

陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕迎接出道30週年，華語天王陳曉東推出極具紀念意義的全新雙碟黑膠專輯，為《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會揭開新幕，以「Neon Reflections」為名推出限量黑膠，陳曉東開心分享：「近年實驗的新歌紀錄在一個黑膠實體，更多內容慢慢和大家share，hope u like it！」

談起這次計畫，陳曉東坦言其實醞釀已久：「出黑膠唱片是一個既復古又新興的做法，我一直很想做，去年原本做了一版精選，但都是舊歌，總覺得少了點什麼，與其回顧，不如繼續做歌手該做的事。」於是他選擇再往前一步，投入創作，這兩年實驗性完成多首新歌，最終將去年的精選概念，徹底翻轉為一張全新經典+新歌專輯。

陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）

本次黑膠共收錄16首作品，包括7首經典歌曲《燒光了火柴》、《大細路》等，以及9首全新創作，其中包含《今天我們都會飛》等作品，歌曲從未收錄於實體專輯，堪稱真正「全新誕生」，雙碟設計呼應「霓虹中的回響」主題，內含獨立歌詞本、寫真集、兩款限量海報，以及特製盲盒與鏡面閃閃禮品卡，細節滿滿，誠意十足。

其中最受矚目的新作《Neon Regrets》被特別安排為黑膠專輯第一首歌，陳曉東分享，當初在挑選演唱會曲目時，意外翻出這首英文demo，陳曉東說：「歌詞裡的where are you now，彷彿多年來我對歌迷的呼喚。」於是他索性錄製英文版本，同時邀請香港詞壇重量級創作人黃偉文為歌曲填寫廣東版歌詞，暌違多年再度合作，也令他格外期待。英文版也預計在台灣數位上架。

陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）

陳曉東希望黑膠與演唱會形成緊密連結，於是黑膠內附bling bling鏡面設計，正是為了演唱會互動而生，歌迷可於現場利用反光設計與舞台燈光產生呼應，與陳曉東一起完成「reflection」的瞬間。他笑說：「希望收藏這張黑膠的朋友，在演唱會上可以和我一起玩，一起reflection。」限量黑膠於3/2～3/14優先開放預購，也為即將於6月19日（五）登場的香港紅磡演唱會暖身，獻給粉絲開春大禮包。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中