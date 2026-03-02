陳曉東開春有喜了！藏了一年公布重磅好消息

陳曉東推出首張限量音樂黑膠。（火爆娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕迎接出道30週年，華語天王陳曉東推出極具紀念意義的全新雙碟黑膠專輯，為《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會揭開新幕，以「Neon Reflections」為名推出限量黑膠，陳曉東開心分享：「近年實驗的新歌紀錄在一個黑膠實體，更多內容慢慢和大家share，hope u like it！」

談起這次計畫，陳曉東坦言其實醞釀已久：「出黑膠唱片是一個既復古又新興的做法，我一直很想做，去年原本做了一版精選，但都是舊歌，總覺得少了點什麼，與其回顧，不如繼續做歌手該做的事。」於是他選擇再往前一步，投入創作，這兩年實驗性完成多首新歌，最終將去年的精選概念，徹底翻轉為一張全新經典+新歌專輯。

本次黑膠共收錄16首作品，包括7首經典歌曲《燒光了火柴》、《大細路》等，以及9首全新創作，其中包含《今天我們都會飛》等作品，歌曲從未收錄於實體專輯，堪稱真正「全新誕生」，雙碟設計呼應「霓虹中的回響」主題，內含獨立歌詞本、寫真集、兩款限量海報，以及特製盲盒與鏡面閃閃禮品卡，細節滿滿，誠意十足。

其中最受矚目的新作《Neon Regrets》被特別安排為黑膠專輯第一首歌，陳曉東分享，當初在挑選演唱會曲目時，意外翻出這首英文demo，陳曉東說：「歌詞裡的where are you now，彷彿多年來我對歌迷的呼喚。」於是他索性錄製英文版本，同時邀請香港詞壇重量級創作人黃偉文為歌曲填寫廣東版歌詞，暌違多年再度合作，也令他格外期待。英文版也預計在台灣數位上架。

陳曉東希望黑膠與演唱會形成緊密連結，於是黑膠內附bling bling鏡面設計，正是為了演唱會互動而生，歌迷可於現場利用反光設計與舞台燈光產生呼應，與陳曉東一起完成「reflection」的瞬間。他笑說：「希望收藏這張黑膠的朋友，在演唱會上可以和我一起玩，一起reflection。」限量黑膠於3/2～3/14優先開放預購，也為即將於6月19日（五）登場的香港紅磡演唱會暖身，獻給粉絲開春大禮包。

