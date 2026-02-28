陳珮騏被要求別談政治 228嗆聲年輕人「不碰政治不會比較清流」

陳珮騏。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星陳珮騏向來敢說敢言的，她在228發文坦言，自己「一直被要求不可以發政治文，所以我越來越不敢相關發文」，但這一次，她決定還是開口，「但今天我想談的是態度」。

陳珮騏很清楚，這類文章通常只有同溫層會認真看，「異溫層多半看到影子就開槍（謾罵）」，但她仍希望在當下的社會氛圍裡，能讓更多不同立場的人願意打開心，「多少瞭解一些我們的立場」。

陳珮騏開宗明義說：「228不是用來慶祝或爽放假的。228是一個需要大家懷著嚴肅心情過著的一天（就像清明節大家不會輕易對待或狂歡度過一樣）。」她沒有重述歷史細節，直言資料隨手可得，「大家都很容易google或從GPT得到說明和介紹」。

陳珮騏強調，發文不是為了撕裂族群，「發這文，不是為了撕裂族群，反而是希望彼此間能獲得更多互相和體諒。當年的悲劇，不能歸類是什麼血統種族的錯，而是當政當局的獨裁暴權」，她也舉例，白色恐怖時期同樣有不同族群受害，歷史從來不是單一顏色。

對於年輕世代常掛在嘴邊的「我不碰政治」，陳珮騏直言：「並不會顯得您就比較清流。您現在所享受的一切民主與自由、歲月靜好，皆來自過去先人的流血成河和負重前行。」她說，年輕人出生時民主已相對穩定，「你們沒有像我們、像前輩一樣必須為了理念、為了是非上街頭」，也不必經歷母語被壓抑的年代。但正因為資訊更發達，「能否請你們善用追星的才華、做報告的能力，也多多上網瞭解台灣真實的歷史」。

陳珮騏特別提醒，了解不是只看單一立場，「而是要參考雙方說法再自己做出判斷。判斷後不是要教你們仇恨，而是擁抱我們的過去，療傷彼此，然後守護對的事、守護我們自己的國家」，她最後提到，台灣不論藍綠，「我們大多數人一輩子都生活在這個小小多山的台灣」，而且「我們大多沒有能力移民、沒有退路。既然如此又怎麼能夠不愛台灣、守護我們的家園呢」

陳珮騏認為，愛自己的國家永遠是對的事，「因為這是我們的根，是我們必須一起共好或一起慘敗的地方。不論您與家人是什麼政治立場，我們都應該愛台灣」。

