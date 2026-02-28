自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳珮騏被要求別談政治 228嗆聲年輕人「不碰政治不會比較清流」

陳珮騏。（翻攝自臉書）陳珮騏。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星陳珮騏向來敢說敢言的，她在228發文坦言，自己「一直被要求不可以發政治文，所以我越來越不敢相關發文」，但這一次，她決定還是開口，「但今天我想談的是態度」。

陳珮騏很清楚，這類文章通常只有同溫層會認真看，「異溫層多半看到影子就開槍（謾罵）」，但她仍希望在當下的社會氛圍裡，能讓更多不同立場的人願意打開心，「多少瞭解一些我們的立場」。

陳珮騏開宗明義說：「228不是用來慶祝或爽放假的。228是一個需要大家懷著嚴肅心情過著的一天（就像清明節大家不會輕易對待或狂歡度過一樣）。」她沒有重述歷史細節，直言資料隨手可得，「大家都很容易google或從GPT得到說明和介紹」。

陳珮騏。（翻攝自臉書）陳珮騏。（翻攝自臉書）

陳珮騏強調，發文不是為了撕裂族群，「發這文，不是為了撕裂族群，反而是希望彼此間能獲得更多互相和體諒。當年的悲劇，不能歸類是什麼血統種族的錯，而是當政當局的獨裁暴權」，她也舉例，白色恐怖時期同樣有不同族群受害，歷史從來不是單一顏色。

對於年輕世代常掛在嘴邊的「我不碰政治」，陳珮騏直言：「並不會顯得您就比較清流。您現在所享受的一切民主與自由、歲月靜好，皆來自過去先人的流血成河和負重前行。」她說，年輕人出生時民主已相對穩定，「你們沒有像我們、像前輩一樣必須為了理念、為了是非上街頭」，也不必經歷母語被壓抑的年代。但正因為資訊更發達，「能否請你們善用追星的才華、做報告的能力，也多多上網瞭解台灣真實的歷史」。

陳珮騏特別提醒，了解不是只看單一立場，「而是要參考雙方說法再自己做出判斷。判斷後不是要教你們仇恨，而是擁抱我們的過去，療傷彼此，然後守護對的事、守護我們自己的國家」，她最後提到，台灣不論藍綠，「我們大多數人一輩子都生活在這個小小多山的台灣」，而且「我們大多沒有能力移民、沒有退路。既然如此又怎麼能夠不愛台灣、守護我們的家園呢」

陳珮騏認為，愛自己的國家永遠是對的事，「因為這是我們的根，是我們必須一起共好或一起慘敗的地方。不論您與家人是什麼政治立場，我們都應該愛台灣」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中