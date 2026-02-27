自由電子報
娛樂 最新消息

《康熙來了》潘慧如爆女歌手耍大牌！卓文萱遭影射10年「親上火線給回應」

〔記者邱奕欽／台北報導〕《康熙來了》10年前一集「明星痛苦的錄影經驗」再被翻出熱議！當年潘慧如在節目中爆料女歌手要求化妝間清場，還透過工作人員傳話「可以請你們離開嗎？」當時部分網友一度影射是卓文萱，如今話題在Threads重燃，更有人再次點名卓文萱「到哪都要清場」。對此，卓文萱也忍不住親上火線直球給出回應。

潘慧如10年前在《康熙來了》爆料曾遇女歌手清場耍大牌。（翻攝自YouTube）潘慧如10年前在《康熙來了》爆料曾遇女歌手清場耍大牌。（翻攝自YouTube）

蔡康永、「小S」徐熙娣主持的談話性節目《康熙來了》落幕逾10年，曾有許多經典單元讓觀眾印象深刻，至今依舊為眾人津津樂道，其中2016年錄製的一集「明星痛苦的錄影經驗」，來賓潘慧如在節目上不具名爆料稱，有一次在主持選秀活動時遇到女歌手耍大牌，不僅要求化妝間必須清場不與他人共用，甚至讓工作人員代為傳話「可以請你們離開嗎？」聽完的當下令她相當傻眼，不過最終還是配合以示尊重，只是在心中仍深感不解，「她（的份量）有必要嗎？」當時節目內容一播出，部分網友將矛頭全指向是卓文萱。

沒想到，《康熙來了》當集節目在播出10年後，一名網友近日在Threads詢問「請問從事服務業的大家，遇到超級親民客氣的藝人是？」許多人都大力激推「小S私下親和力十足」、「彭于晏又帥又客氣，還相當有禮貌，點頭微笑鞠躬搖手說再見」、「A-Lin非常親切、親民，我緊張到說不出話來，她還笑笑的跟我說話！」、「大S跟具俊曄！夫妻兩人客客氣氣地用餐離去，留下印象深刻」、「田馥甄！之前每週都會來一直都很有禮貌面帶微笑。」

卓文萱針對「清場耍大牌疑雲」親上火線給出回應。（資料照，記者潘少棠攝）卓文萱針對「清場耍大牌疑雲」親上火線給出回應。（資料照，記者潘少棠攝）

然而，整篇串文中有一則「我比較想知道沒禮貌的藝人～」的留言引起更多人的注目，當中就有不少網友公開點名卓文萱表示，「卓文萱呀！到哪裡都要讓助理喊清場。」、「原來《康熙來了》那一集真的在說她喔！」、「潘慧如說的是她？」甚至還標籤本尊直言「要解釋嗎？」

對此，卓文萱也親上火線給出回應「沒關係啦～不用解釋，言論自由嘛～讓她盡情發揮吧！我只知道、我沒有哪麼大的能耐能清場。」以36字自清闢謠。

