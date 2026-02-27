試用2個月竟喊卡 黑男老婆控廠商變臉放鴿子

百萬YouTuber黑男（左）與相戀5年的女友Lucy去年結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber黑男去年3月與交往5年多的女友「Lucy」盧蓁結婚，近期她跨足時尚與美妝市場。昨（26）日Lucy在社群吐苦水，表示自己臉皮薄，接業配時沒有簽約或收訂金，結果卻被廠商放鴿子，氣到狂翻白眼直呼「腦袋快中風」。

Lucy在社群發文自己碰上的烏龍。（翻攝自IG）

Lucy透露，自己平常的合作流程是報價後，廠商若覺得價格OK，就會先寄產品讓她試用。她收到產品後也曾詢問是否全部都要拍攝？當時廠商回覆：「試用完再來決定拍攝哪幾樣。」兩週後，Lucy寫下每項產品的回饋，並說明其中幾樣特別好用，沒想到廠商卻突然改口表示「全部都要拍攝」，還強調當初報價時並未提及只能拍幾樣。盧蓁雖然滿頭問號，仍接受對方要求。

廠商年前詢問Lucy報價，年後卻翻臉放鴿子，讓她覺得很傻眼。（翻攝自IG）

至於拍攝時間，廠商表示年後3月再討論，Lucy便持續試用產品，前後試用了1至2個月。直到她主動詢問拍攝細節，對方卻回覆：「品牌還在討論，不用為我們保留檔期。」當她進一步確認是否還會合作時，廠商無情表示「目前暫時不用」。Lucy錯愕透露，自己這段期間非常認真試用，甚至產品都快用光了。

Lucy發文說出自己被放鴿子的經驗。（翻攝自IG）

