走出修杰楷閃兵陰霾！賈靜雯「數位排毒」自招變胖：越來越自在

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷去年10月陷入「閃兵」官司風波，訊後以50萬元交保，隨後檢方依違反妨害兵役治罪條例等罪起訴，並求處徒刑2年8月，隨後和賈靜雯在社群媒體上變得相當低調。隨著2026年新春來到，賈靜雯大方分享一系列全家出遊照，不僅心情美到冒泡，連應對風波的態度都非常「隨緣」。

賈靜雯帶女兒赴海邊「數位排毒」。（翻攝自臉書）

賈靜雯透露，年前工作告一段落後，給自己來了一場徹底的「數位排毒」，她自豪表示：「忙完年前的工作，就打算好好的讓自己放空，清空。我做到了！沒有把時間花在滑手機上。」

賈靜雯自招變胖，但卻活得更自在。（翻攝自臉書）

賈靜雯感性說：「反而認真的帶著家人體驗生活，我們在大自然的美景中沉醉，那種快樂的多巴胺不停的分泌在每分每秒之中。」她自招這陣子整個人「大了一號」，「這段日子，我胖了，但告訴自己，沒關係！心寬體胖，等假期結束再恢復上班模式～胖胖又瘦瘦，都好」，她豁達說：「對自己我越來越自在！越來越不追求標籤底下的生活～能找到自己的節奏，真好！」

賈靜雯帶女兒赴海邊「數位排毒」，疑似修杰楷入鏡。（翻攝自臉書）

賈靜雯分享的照片中，雖然沒有跟老公修杰楷同框，但一張「黑色背影男」帶著孩子踏浪的畫面，瞬間引起討論，因為體態與神韻，像極了目前正處於司法風波中的修杰楷。

