自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

走出修杰楷閃兵陰霾！賈靜雯「數位排毒」自招變胖：越來越自在

賈靜雯自招變胖，但卻活得更自在。（翻攝自臉書）賈靜雯自招變胖，但卻活得更自在。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷去年10月陷入「閃兵」官司風波，訊後以50萬元交保，隨後檢方依違反妨害兵役治罪條例等罪起訴，並求處徒刑2年8月，隨後和賈靜雯在社群媒體上變得相當低調。隨著2026年新春來到，賈靜雯大方分享一系列全家出遊照，不僅心情美到冒泡，連應對風波的態度都非常「隨緣」。

賈靜雯帶女兒赴海邊「數位排毒」。（翻攝自臉書）賈靜雯帶女兒赴海邊「數位排毒」。（翻攝自臉書）

賈靜雯透露，年前工作告一段落後，給自己來了一場徹底的「數位排毒」，她自豪表示：「忙完年前的工作，就打算好好的讓自己放空，清空。我做到了！沒有把時間花在滑手機上。」

賈靜雯自招變胖，但卻活得更自在。（翻攝自臉書）賈靜雯自招變胖，但卻活得更自在。（翻攝自臉書）

賈靜雯感性說：「反而認真的帶著家人體驗生活，我們在大自然的美景中沉醉，那種快樂的多巴胺不停的分泌在每分每秒之中。」她自招這陣子整個人「大了一號」，「這段日子，我胖了，但告訴自己，沒關係！心寬體胖，等假期結束再恢復上班模式～胖胖又瘦瘦，都好」，她豁達說：「對自己我越來越自在！越來越不追求標籤底下的生活～能找到自己的節奏，真好！」

賈靜雯帶女兒赴海邊「數位排毒」，疑似修杰楷入鏡。（翻攝自臉書）賈靜雯帶女兒赴海邊「數位排毒」，疑似修杰楷入鏡。（翻攝自臉書）

賈靜雯分享的照片中，雖然沒有跟老公修杰楷同框，但一張「黑色背影男」帶著孩子踏浪的畫面，瞬間引起討論，因為體態與神韻，像極了目前正處於司法風波中的修杰楷。

在 Instagram 查看這則貼文

Alyssa Chia（@alyssachia）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中