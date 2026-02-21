台媒票選日星》中島健人第一名！接機→表演全敬業被讚「藝人教科書」

〔記者廖俐惠／台北報導〕《自由時報》的「金賀獎」邁入第3屆，今年找來11位專門主跑日韓娛樂的記者，以自身採訪及合作的經驗，挑選2025年心目中最為好感的日星，每一位3票。

◆第一名：中島健人（7票）

2025年獲得日星第一名的是歌手中島健人，他在2025年9月14日上午接受台灣媒體採訪。記者「禪院直哉小女僕」選他當第一名，「可以說來台活動的範本，從松山機場接機、大巨蛋演出、飯店受訪、表演，全部的表現都非常敬業，行程很滿但都表現出積極互動的一面。早上9點就開始訪問，也把自己狀態盡量調整到最好。當記者3年多以來，唯一一位演出結束後還跑來媒體室跟台灣記者互動的藝人，希望他能在台灣大紅！」

中島健人。（資料照，記者王文麟攝）

不少記者都提到上午9點訪問，仍展現敬業態度一事，堪稱海外藝人來台教科書，記者大米表示：「早上九點的訪問，卻不見疲態，笑容無死角，且積極與記者互動。」記者「新莊小霸王」也認為：「中島健人滿分！雖然是早上9點的訪問簡直要我的命，中島健人看起來雖然也是睡眼惺忪，不過進入到工作模式就十分敬業，比一堆下午受訪的藝人回答得更好，真的不投他投誰？」記者「丹丹」則是因為與中島健人的互動，留下深刻印象，「第一名還是中島健人因為真紅眼黑龍是我給的讓他印象深刻（？」

◆第二名：町田啓太（5票）

町田啓太在2025年12月5日受訪，記者「鮮肉最高姐接」表示：「町田啓太說要去考卡車駕照開車載大家去Netflix抗議實在太可愛了。」記者「禪院直哉小女僕」則表示：「每次來對於記者的問題都有問必答，內容誠懇又有趣，本人實在是帥到不可置信，回答問題時都會對上發問記者的眼睛，誠意十足。見面會也很好看，希望能常來。」

◆第三名：鈴木愛理（4票）

鈴木愛理參加台南跨年，在2025年12月31日接受台灣媒體訪問。記者「安安你好」認為：「很認真要工作人員記下記者們推薦的在地美食，也很認真學記者們教她的台語，每個題目認真回答，就是很真誠又可愛到不行。」記者「永和發福小仙女」則表示：「愛理是超級E人，訪問完，全體記者都被圈粉，這麼好的藝人拜託多來幾次。」

鈴木愛理。（資料照，COME ON JKSSP提供）

◆遺珠（有票數，但不是前三名）

「永和發福小仙女」再度點名國民姐夫AKIRA：「AKIRA依舊是所有藝人中唯一會主動邀請媒體自拍的明星，彼此相見都倍感親切，已經沒有人能超越姐夫。」她也對山下智久印象深刻：「山下智久突破訪綱極限，自己提到周杰倫，幾乎全場記者都要流淚了吧！合照時還主動站到最後面，讓大家可以不用移動，真的貼心。」

AKIRA。（資料照，記者陳奕全攝）

禪院直哉小女僕的遺珠是福士蒼汰，「他去年來台灣拍攝國片，其實是拍到一半受訪，加上還有動作戲，應該是有點累。但福士蒼汰本人不僅很帥，原本個性算比較內向的他，訪問起來也很努力、有趣，到時候上片，宣傳期一定要再來啊～」

「安安你好」則點名是赤楚衛二：「記者會上已讀亂回很逗趣，因為媒體反應比較平淡，他好像有點洩氣，聯訪時記者們一起用日文的現在幾點諧音哏問他，他很開心回自己的名字赤楚衛二，給人感覺沒有距離，回答的內容也言之有物。」

一名不具名的翻譯大讚吉岡里帆，「受訪態度很真誠，被記者逗到不計形象捧腹大笑，而且牢牢記住向台灣媒體學的「水啦（加手勢）」，之後在東京影展紅地毯主動用出來，真的很感人。」

吉岡里帆。（資料照，高雄電影節提供）

Travis Japan也有記者提及，「鏡頭前後都笑咪咪，沒發言的成員也會幫忙做效果，不僅受訪前會先討論在台灣可用的梗，還會主動問冰店推薦入鏡的口味，實在是配合度又高又敬業」、「態度好、好聊天、訪問肯講、藝人記媒體的記憶力驚人」、「非常有禮貌並且有問必答，拍照時的互動也讓人印象深刻」。

