娛樂 最新消息

沈玉琳下週復工「傳將再住院」 32字發聲曝治療實情

沈玉琳罹患白血病，積極治療後好轉，下週將出席記者會。（資料照，記者王文麟攝）沈玉琳罹患白血病，積極治療後好轉，下週將出席記者會。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳因確診白血病積極治療，昨（26）日確定將於3月4日出席公視新節目《黑白威廉Fighting》記者會，正式復出，不過也傳出他這次露面只是短暫向醫院請假，快閃後還得再次回到病房，對此，沈玉琳稍早也向記者做出回應。

沈玉琳預計在下週出席新節目記者會，《黑白威廉Fighting》由他與夏語心、「阿喜」林育品、海產主持；沈玉琳去年7月因身體不適緊急停工住院，他在這半年積極配合治療，他日前也表示自己身體很好，已經跟常人沒兩樣，做完抗生素療程後，馬上就可以正式辦理出院，沈玉琳今也回應表示：「出院期就是這幾天了，正在等主治醫師最後確認，3/4也有機會出院了。」

至於他手上的《11點熱吵店》是否會同步復工，TVBS稍早回覆，節目持續與沈玉琳保持密切聯繫，並始終以他的健康狀況為最優先考量。「我們也會與玉琳哥共同評估最合適的回歸時機。」他另一檔東森的《女孩好野》據悉製作單位擔心他錄外景體力負荷會太大，有同步安排梁赫群等主持人代打上陣，而實際求證其電視台，對方低調回應：「關於節目的規劃，目前一切都在規劃中，有確定消息會再跟大家分享。」沈玉琳也提到工作會漸次復工，目前有跟原合作單位密切協調中。

