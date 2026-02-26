修羅場實錄？ 《換乘戀愛》朴賢智：只有我面對兩位前任

《換乘戀愛4》女嘉賓朴賢智，近日親自在YouTube抖出錄製內幕。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國戀愛實境節目《換乘戀愛4》才剛播完，話題卻越滾越大。女嘉賓朴賢智近日親自在YouTube開講，把錄製內幕一次抖出來，直言自己「根本不知道會同時面對兩位前任」，震撼彈丟出，全網瞬間炸鍋。

朴賢智透露，當初節目製作單位是透過IG私訊她，她粉絲不多、也不常用社群，第一時間根本沒理會。沒想到製作組還不死心，直接跑到她貼文底下留言聯絡，讓她開始意識到自己可能被「點名」參戰。

朴賢智透露，當初節目製作單位是透過IG私訊她。（翻攝自YouTube）

更戲劇化的是，她直到答應參加、第三次與製作組見面時，才被告知前任成百賢與申勝勇都會上節目。製作組一句「妳的前任們都想參加，覺得妳很有魅力」，聽起來像讚美，實際卻是地獄開局：兩個前男友同場對決，而且只有她一個人要面對。

只有朴賢智一人面對兩位前男友，這讓她在日本錄影期間一度相當沮喪。（翻攝自YouTube）

朴賢智坦言，當時心裡最害怕的就是「會不會只有我一個人對兩位前任？」結果劇本真的這樣走。她回憶在日本錄影期間一度相當沮喪，壓力大到難以形容。消息曝光後，網友怒轟製作組安排太狠，「這不是戀綜，是修羅場吧？」

不過朴賢智也出面緩頰，表示在得知兩名前任參加後，自己仍選擇上節目，呼籲外界別對製作單位過度攻擊。

與朴賢智換乘成功的男嘉賓趙有植。（翻攝自IG）

至於節目中成功「換乘」的男嘉賓趙有植，朴賢智語氣保守表示，目前兩人比較像姐弟關係，「還不到情侶階段。」

