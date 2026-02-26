力挺賈永婕、郁方！羅友志嗆爆唱衰者「誰給你梁靜茹的勇氣」

名嘴羅友志（圖）公開力挺賈永婕、郁方。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕名嘴羅友志近日針對台北101董事長賈永婕與藝人郁方的言行盛讚「好生欽慕、佩服」，同時為2人屢遭外界唱衰抱不平，義憤填膺以「誰給你梁靜茹一般的勇氣？」反諷酸民，力挺她們「勇敢做自己」。

賈永婕（左起）、郁方彼此為閨蜜，時常為公共議題、弱勢族群公開發聲。（資料照，記者潘少棠攝）

羅友志昨（25日）公開點名郁方為逝去的小生命「剴剴案」義無反顧參與、發聲，凝聚無數母親的心，他形容關注郁方的社群時，總能感受一股暖流、正氣，同時引用「世界破破爛爛，總有人默默縫縫補補」一語，強調其行動帶來的撫慰與力量。

談到賈永婕，羅友志聚焦在美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手攻頂台北101的決策過程，直指在「不做不錯、虛應故事」的官僚文化下顯得格外激勵人心，讓心存成見者「自嘆不如」。針對仍遭外界長期唱衰，羅友志認為賈永婕從未氣餒，未曾惡言相向，始終在公眾面前展現自信。

「這時候，還能嘲諷她們的人，或許該回去翻翻自己的履歷，誰給你梁靜茹一般的勇氣？」羅友志為郁方、賈永婕抱屈反擊酸民，坦言自己「午夜自省，自嘆不如」，感謝她們讓外界看到「做自己」所能帶來的巨大力量，反觀渺小的嘲諷更顯得如此蒼白、可笑與可悲，最後他以「God bless you」送上祝福，一席話引爆大量共鳴。

