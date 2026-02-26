自由電子報
娛樂 電視

王傳一跳脫舒適圈首戰「萬言脫口秀」 親友過年圍攻：真的要去？

〔記者蕭方綺／台北報導〕王傳一這回徹底跳脫舒適圈，跨界挑戰相聲舞台，攜手「相聲大師」朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，將於2月28日在台中中山堂正式登台。趁著年假密集彩排，兩人更穿上象徵喜氣又帶點俏皮感的粉紅長袍，強烈視覺對比笑翻全場。王傳一笑說：「穿上這身粉紅戰袍，真的會覺得幽默細胞被打開了！」朱德剛則不吝給予高度評價，大讚王傳一節奏感與反應力兼具，「是真的有在下功夫。」

王傳一（左）為首演進行魔鬼特訓，朱德剛嚴格督軍。（嚞娛樂提供）王傳一（左）為首演進行魔鬼特訓，朱德剛嚴格督軍。（嚞娛樂提供）

距離首演倒數計時，兩人早已切換成「備戰模式」。王傳一坦言今年過年其實沒能真正放鬆，「大家在吃團圓飯，我們在對節奏；大家在追劇，我們在順笑點。」他每天仍維持跑5公里練肺活量，還不斷用手機錄音自我檢討，「哪裡卡、哪裡太快，就全部重來。」朱德剛也笑說，看到他的投入程度，壓力反而變成動力。

王傳一（左）、朱德剛身披粉紅戰袍化身「粉紅雙俠」拜晚年。（嚞娛樂提供）王傳一（左）、朱德剛身披粉紅戰袍化身「粉紅雙俠」拜晚年。（嚞娛樂提供）

這次演出最大亮點之一，莫過於王傳一挑戰單人「萬言脫口秀」，讓他直呼是實打實的硬仗。他笑說過年期間還被親戚圍攻關心：「你真的要去講相聲？」王傳一坦言，最難的不是背詞，而是如何在熟記內容後，仍保有臨場彈性，「觀眾笑了我要接得住，沒笑也得馬上補救，快慢都不能差。」

王傳一（右）、朱德剛首演倒數。（嚞娛樂提供）王傳一（右）、朱德剛首演倒數。（嚞娛樂提供）

隨著首演逼近，彩排強度也全面升級，幾乎天天從中午排到深夜，連走位與拋接都反覆微調。王傳一形容：「現在不是排會，而是排到閉著眼睛都能接。」朱德剛則強調，最後關鍵在「穩」，「喜劇節奏差一點點，整段味道就會跑掉。」

彩排過程也不乏笑料，王傳一爆料，某段互虧橋段因朱德剛即興加料，讓他連續破功笑場三次；朱德剛則笑說，自己反而最擔心現場觀眾太嗨，「笑到停不下來，我們會接不到下一句。」

