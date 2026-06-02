參賽「香港小姐」被問體重 網轟：助長畸形審美！

「香港小姐競選2026」今舉行首輪面試，參賽佳麗姜汶萱意外引發爭議。（翻攝自TVB娛樂新聞台、星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年中國的「2025全球中華小姐選美大賽」奪冠佳麗一字排開，嚇壞不少毒舌網友，覺得評審們的審美觀大崩壞，譏訕「醜出新高度」。沒想到今年「香港小姐競選2026」現場同樣惹來非議，記者會上竟有媒體當面詢問參選者「體重」，新聞畫面流出，引發網民排山倒海批評，認為這些「媒體」不夠尊重參賽者，傳遞「單一審美」、「身材焦慮」的錯誤價值觀。

事件源起於「香港小姐競選2026」今（2日）在TVB將軍澳電視城進行首輪面試，其中來一名自天津、24歲的浸會大學國際新聞系碩士生姜汶萱，意外成為傳媒和網民的焦點之一。

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可能是因為受到去年「全球中華小姐選美大賽」影響所致，罵得愈尖酸，流量愈高，所以今年當姜汶萱出現在選前媒體見面會時，便被一些毒舌媒體形容為「奇葩佳麗」、「噸位十足」和「重量級震撼全場」…，更有現場記者當場詢問是否需要減肥，EQ很高的姜汶萱，立刻大方樂觀地回應：「馬上要減肥！」

不過可能是因為廣東話不太靈光，再加上現場氣氛影響，她在回答記者問題時也出現了「答非所問」的尷尬情況：例如有記者問：「有無信心入圍？」姜汶萱答： 「我浸大碩士畢業生。」記者再問：「是否在香港長大？」姜汶萱答：「我係浸大。」

後來又有媒體進一步追問：「介意透露幾磅嗎？」 姜汶萱聽到問題後疑似感到難堪，突然面露無表情（後被形容為「黑面」），隨即轉頭轉身走人，直接離開現場，令場面一度陷入尷尬。

不過新聞畫面在網路流傳後，立刻引起不少網友對媒體的態度大加撻伐，更多人同情姜汶萱的處境，覺得她的EQ算很高了。

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