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娛樂 最新消息

比《逐玉》還致命！張凌赫泳池裸身畫面流出 粉絲全淪陷

張凌赫在《心動的瞬間》演游泳選手，被網友翻出直呼太撩人了。（翻攝自網路）張凌赫在《心動的瞬間》演游泳選手，被網友翻出直呼太撩人了。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《逐玉》讓張凌赫一夕爆紅，但真正讓粉絲「全面淪陷」的，竟是他早年在泳池裡的身材與荷爾蒙！隨著人氣飆升，張凌赫舊作《心動的瞬間》被瘋狂挖出重刷，劇中游泳選手形象與結實體態引爆話題，甚至被網友點名：「想看張凌赫最撩一面，這部不能錯過！」

張凌赫在《心動的瞬間》的游泳帥照，被網友形容最撩人。（翻攝自網路）張凌赫在《心動的瞬間》的游泳帥照，被網友形容最撩人。（翻攝自網路）

張凌赫在《心動的瞬間》演游泳選手，有許多裸上半身的鏡頭。（翻攝自網路）張凌赫在《心動的瞬間》演游泳選手，有許多裸上半身的鏡頭。（翻攝自網路）

在《心動的瞬間》中，張凌赫飾演陽光自律的游泳選手「麥司沖」，精壯體態超吸睛。劇中多場泳池訓練戲碼，展現其結實線條與青春荷爾蒙，被網友笑稱是「入坑必看名場面」，也讓這部原本話題平穩的校園甜寵劇再度成為社群熱搜關鍵字。

張凌赫在《逐玉》中的帥氣的將軍扮相，引起網友模仿潮。（翻攝自網路）張凌赫在《逐玉》中的帥氣的將軍扮相，引起網友模仿潮。（翻攝自網路）

相較於《逐玉》中沉穩內斂、權謀深沉的角色形象，張凌赫在《心動的瞬間》則展現截然不同的清新氣質，從高冷到陽光的反差魅力，讓粉絲直呼「一人千面」。不少觀眾更表示：「看完《逐玉》被圈粉，再回頭追《心動的瞬間》，完全是不同風味的享受。」

張凌赫因為演出《逐玉》一夕爆紅。（翻攝自網路）張凌赫因為演出《逐玉》一夕爆紅。（翻攝自網路）

如果想看張凌赫最撩人的一面要看《心動的瞬間》，但如果想看張凌赫暖男的一面則是要看《愛你》，都有不同於《逐玉》中「武安侯」謝征的魅力。

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