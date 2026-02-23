毛小孩點光明燈 命理專家：5大禁忌不可踩

現代人把寵物當家人，不少飼主會替毛小孩點光明燈祈福。（記者馮亦寧攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現代人養寵物比例高，除了常見的狗、貓之外，鳥、兔子、兩棲類、爬蟲類都成為「家人」。許多飼主也會替家裡的寵物祈福保平安，甚至還會替毛小孩們點光明燈。民俗專家楊登嵙表示，近年不少宮廟應信徒要求，也推出寵物專屬平安符、點框明燈、藥師燈，也會替回到毛孩星球的寵物們舉行超度儀式。

楊登嵙提醒，替寵物點光明燈、祈福，有5大禁忌不可踩，飼主須特別注意。

1、不替往生寵物點光明燈

光明燈屬於為「在世」寵物祈福，過世的毛孩應透過廟方安排超渡法會或祭典，為其祈求冥福。

2、資料務必詳實

點燈時應清楚填寫寵物姓名、住址、種類（如貓、狗、鳥等），至少要有出生年，若能提供完整年月日更佳。

3、燈火不可熄滅

光明燈象徵元辰光彩，須全年保持明亮，若熄滅代表祈福中斷，應立即請廟方處理。

4、燈種可多元選擇

除光明燈外，也可為寵物點藥師燈、太歲燈，視需求祈求健康或化解流年不順。

5、不可假借人名代點

切勿用人名偷偷替寵物點燈，尤其是在未提供寵物點燈服務的宮廟，因為寵物與人的守護神不同，恐影響祈福效果。

楊登嵙強調，若不慎觸犯禁忌，應儘速請寺廟協助改善。透過點光明燈的功德加持，可望讓毛小孩陪伴主人繼續走過更多幸福時光。

☆民俗說法僅供參考☆

