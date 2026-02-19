明道被直擊「公園陪中風母」 60萬網友看哭：這是真孝

網友在大年初三直擊明道在公園陪伴母親，眼底很有愛。（翻攝自threads）

〔記者蕭方綺／台北報導〕45歲藝人明道近年雖將演藝事業重心放在中國發展，但始終沒有忘記家人，農曆春節期間，他低調帶著老婆、孩子返台過年，大年初三更被民眾巧遇，陪著年過7旬中風的媽媽到公園散步，畫面曝光後讓不少網友看了心頭一暖，才po出5小時就有近60萬人瀏覽、3萬人按讚。

一名網友在公園意外認出明道，形容他「挺拔又bling bling（閃亮）」地陪伴在媽媽身旁，細心照顧、輕聲逗笑，而且眼裡有愛，讓網友事後也忍不住勾起青春回憶，直呼看到那雙熟悉又溫柔的眼神，腦中瞬間浮現男團「183Club」、《王子變青蛙》、《冒險王》等經典畫面。

這組照片曝光後，短時間內湧入上萬名網友按讚留言，認為「這才是真孝順」、「不是演出來的」、「孝順的男人最帥」，不少人直言這樣自然流露的親情，比任何宣傳都更動人。

明道（中）雖工作重心在中國，仍放不下母親經常返台。（翻攝自微博）

事實上，明道的孝順早已是演藝圈公認。他出身清寒，年幼時就在市場幫忙母親做生意，即便後來憑《王子變青蛙》爆紅、事業版圖一路擴展到中國，也始終把家人放在第一位。2016年，他曾被目擊在板橋市場幫媽媽賣地瓜，樸實身影成為佳話；2017年媽媽因車禍住院，他更第一時間放下所有工作返台照顧，讓不少人深受感動。

明道的媽媽過去也曾受訪透露，兒子常主動給她幾十萬元的生活費，但她笑說：「如果賣地瓜有賺錢，就可以晚一點再跟他拿。」近年明道在直播帶貨領域闖出成績，曾一天創下2億台幣佳績，但他始終放不下中風的媽媽，幾乎每年都會多次返台探望。

