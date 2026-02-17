自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周蕙驚爆「黑歷史」歌唱大賽首輪就慘遭淘汰 親揭選秀內幕：入行才知水很深

周蕙（左）向DJ丹尼（右）透露歌唱比賽的內幕。（POP Radio提供）周蕙（左）向DJ丹尼（右）透露歌唱比賽的內幕。（POP Radio提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周蕙4月即將站上小巨蛋開唱，大年初一帶著新專輯《Where X 走》到POP Radio與「前同事」DJ丹尼一起敘舊，她更化身「路過歌姬歌唱大賽」評審，不只現場獻唱新歌《感性生物》，還分享歌唱技巧，但最令丹尼驚訝的是，周蕙自曝曾經參加歌唱比賽，但在第一輪就慘遭淘汰的往事，讓她大嘆「入行就知道比賽的水很深」。

周蕙以美聲著稱，但她卻說「從來不認為自己的歌唱實力能當到歌手」，原來在學生時期，周蕙幾次陪朋友參加歌唱比賽，都沒能晉級，讓她產生陰影，認為自己技不如人。周蕙坦言，入行就知道水很深，「我唱得比內定拿獎的好，所以必須早點把我刷掉」，她笑稱「自己沒有比賽的運」，丹尼則給予高度情緒價值的回應，「但妳最後還是唱進小巨蛋了」。

周蕙當路過歌姬評審，分享美聲技巧。（POP Radio提供）周蕙當路過歌姬評審，分享美聲技巧。（POP Radio提供）

主修戲劇的周蕙，原本規劃要出國深造，卻在滿20歲前夕看到雜誌廣告，她拿打工賺到的1萬元替自己錄了10首歌，也因此成了踏入歌壇的鑰匙。周蕙笑稱因為反骨精神，當時看到大家都是拍寫真照，她就想做跟大家不同的事情，這張人生第一張專輯目前仍被周蕙保存著，但被問到粉絲有沒有機會聽到這張專輯？她高EQ回應：「現在公開播放會有版權問題。」

「路過歌姬比賽」限定參賽者只能用5分鐘學唱周蕙新歌。（POP Radio提供）「路過歌姬比賽」限定參賽者只能用5分鐘學唱周蕙新歌。（POP Radio提供）

POP Radio《新年歡樂星～星光馬拉SONG》特別節目，在馬年的第一天舉辦了「周蕙盃-POP路過歌姬歌唱大賽」，由3位電台同事限時5分鐘學唱《感性生物》，當中高音技巧更是勝負關鍵。周蕙表示，歌詞精準地寫出現階段她的生活，不再由少女視角出發，歌詞當中有更多與自己自處的同理，她希望能帶給離鄉背井生活的人，或處於感情空窗期的粉絲一些共鳴。

周蕙4月將在小巨蛋唱，透露歌單將全部是自己的歌，盼與粉絲共創回憶。（POP Radio提供）周蕙4月將在小巨蛋唱，透露歌單將全部是自己的歌，盼與粉絲共創回憶。（POP Radio提供）

「路過歌姬歌唱大賽」最後由前超偶參賽者輕鬆拿下冠軍，不只獲得周蕙演唱會通行證，還獲得周蕙提點的高音演出技巧「將臉頰上揚，就能更容易改變發聲位置」，周蕙更大方在節目中原曲重現，並預告粉絲，想聽更多她的演出，就要與她一起在4月霸佔小巨蛋，她也保證，演唱會曲目「全唱自己的歌」，期望與粉絲一起創造回憶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中