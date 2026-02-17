周蕙驚爆「黑歷史」歌唱大賽首輪就慘遭淘汰 親揭選秀內幕：入行才知水很深

周蕙（左）向DJ丹尼（右）透露歌唱比賽的內幕。（POP Radio提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周蕙4月即將站上小巨蛋開唱，大年初一帶著新專輯《Where X 走》到POP Radio與「前同事」DJ丹尼一起敘舊，她更化身「路過歌姬歌唱大賽」評審，不只現場獻唱新歌《感性生物》，還分享歌唱技巧，但最令丹尼驚訝的是，周蕙自曝曾經參加歌唱比賽，但在第一輪就慘遭淘汰的往事，讓她大嘆「入行就知道比賽的水很深」。

周蕙以美聲著稱，但她卻說「從來不認為自己的歌唱實力能當到歌手」，原來在學生時期，周蕙幾次陪朋友參加歌唱比賽，都沒能晉級，讓她產生陰影，認為自己技不如人。周蕙坦言，入行就知道水很深，「我唱得比內定拿獎的好，所以必須早點把我刷掉」，她笑稱「自己沒有比賽的運」，丹尼則給予高度情緒價值的回應，「但妳最後還是唱進小巨蛋了」。

請繼續往下閱讀...

周蕙當路過歌姬評審，分享美聲技巧。（POP Radio提供）

主修戲劇的周蕙，原本規劃要出國深造，卻在滿20歲前夕看到雜誌廣告，她拿打工賺到的1萬元替自己錄了10首歌，也因此成了踏入歌壇的鑰匙。周蕙笑稱因為反骨精神，當時看到大家都是拍寫真照，她就想做跟大家不同的事情，這張人生第一張專輯目前仍被周蕙保存著，但被問到粉絲有沒有機會聽到這張專輯？她高EQ回應：「現在公開播放會有版權問題。」

「路過歌姬比賽」限定參賽者只能用5分鐘學唱周蕙新歌。（POP Radio提供）

POP Radio《新年歡樂星～星光馬拉SONG》特別節目，在馬年的第一天舉辦了「周蕙盃-POP路過歌姬歌唱大賽」，由3位電台同事限時5分鐘學唱《感性生物》，當中高音技巧更是勝負關鍵。周蕙表示，歌詞精準地寫出現階段她的生活，不再由少女視角出發，歌詞當中有更多與自己自處的同理，她希望能帶給離鄉背井生活的人，或處於感情空窗期的粉絲一些共鳴。

周蕙4月將在小巨蛋唱，透露歌單將全部是自己的歌，盼與粉絲共創回憶。（POP Radio提供）

「路過歌姬歌唱大賽」最後由前超偶參賽者輕鬆拿下冠軍，不只獲得周蕙演唱會通行證，還獲得周蕙提點的高音演出技巧「將臉頰上揚，就能更容易改變發聲位置」，周蕙更大方在節目中原曲重現，並預告粉絲，想聽更多她的演出，就要與她一起在4月霸佔小巨蛋，她也保證，演唱會曲目「全唱自己的歌」，期望與粉絲一起創造回憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法