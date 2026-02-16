自由電子報
娛樂 最新消息

鄭家純情人節回憶翻車 Akira竟說要回家陪爸媽吃飯

網紅鄭家純（左）於2020年嫁給日本老公Akira，夫妻互動一向又甜又鬧。（翻攝自臉書）網紅鄭家純（左）於2020年嫁給日本老公Akira，夫妻互動一向又甜又鬧。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鄭家純於2020年嫁給日本老公Akira，夫妻互動一向又甜又鬧。今（16日）她突然在社群發文，回憶起2019年第一次和Akira共度情人節的「翻車現場」，至今想起來仍忍不住直呼：「不敢相信我看了什麼！」

當時是兩人首次一起過情人節，鄭家純笑稱，和老公一起洗澡的畫面，就像在看「裸體版寫真DVD」。兩人面對面擠在東京租屋處，浪漫氣氛正要衝到最高點時，她提起情人節快到了，沒想到Akira竟冷靜回一句：「我覺得那是商人創造出來的節日。」

鄭家純當場傻眼，只能安慰自己，或許Akira面對她的好身材，一時思考當機才會突然變得這麼「白目」。

情人節前一天鄭家純傳訊息確認隔天安排，沒想到得到的回覆竟是：「我想回家陪爸媽吃晚餐。」（翻攝自臉書）情人節前一天鄭家純傳訊息確認隔天安排，沒想到得到的回覆竟是：「我想回家陪爸媽吃晚餐。」（翻攝自臉書）

情人節前夕更崩潰　老公竟說要回家陪爸媽吃飯

更誇張的是，情人節前一天鄭家純傳訊息確認隔天安排，沒想到得到的回覆竟是：「我想回家陪爸媽吃晚餐。」

讓她瞬間震驚到說不出話，甚至一整天對Akira的訊息已讀不回，才終於讓男方察覺「大事不妙」。

但Akira的處理方式也很直男——他嚴肅坐在沙發上反省，還列出5個可能讓鄭家純不開心的原因，結果這5點竟然全都和情人節無關，讓鄭家純更無言。

鄭家純拒絕男友邀約，沒想到他就真的呆呆回家吃晚餐了。（翻攝自臉書）鄭家純拒絕男友邀約，沒想到他就真的呆呆回家吃晚餐了。（翻攝自臉書）

她要他照原計畫回家　結果他真的呆呆回去吃飯

鄭家純平淡要求他先確認日期，Akira這才驚覺自己踩雷，趕緊表示要買花賠罪、詢問晚餐選項。

不過鄭家純當時乾脆要求他照原計畫「回家陪爸媽吃飯」，並表示自己會獨自用餐，連準備好的愛心甜點也打算獨享。

沒想到Akira竟真的乖乖回家吃飯，鄭家純苦笑說：「最後阿寶就真的呆呆回家吃晚餐了。」

鄭家純（左）情人節臨時現身東京，老公卻跑去朋友聚會。（翻攝自臉書）鄭家純（左）情人節臨時現身東京，老公卻跑去朋友聚會。（翻攝自臉書）

隔年又出包！情人節臨時現身東京　老公卻跑去朋友聚會

隔年鄭家純原本因工作無法一起過節，後來行程臨時變動，她決定情人節當天飛到東京給Akira驚喜。

沒想到Akira以為她不在東京，早已答應朋友邀約，當天大家邊吃晚餐邊替新人朋友規劃婚禮。

鄭家純雖覺得突然現身會讓場面尷尬，也就沒多計較。Akira還呆萌問：「是不是不要跟朋友聚會，就可以跟妳吃晚餐？」鄭家純也表示沒關係，反正聚會結束才晚上9點左右，還能一起吃消夜。

連續兩年情人節都被老公「放生」，鄭家純又好氣又好笑。（翻攝自臉書）連續兩年情人節都被老公「放生」，鄭家純又好氣又好笑。（翻攝自臉書）

聚會結束卻失聯到半夜　連兩年情人節都被忽略

當晚9點30分，Akira打電話說聚會結束要回家，結果10點鄭家純傳訊息未讀未回，10點半、11點連打電話也沒人接，直到半夜12點Akira都還沒回家。

連續兩年情人節都被老公「放生」，鄭家純又好氣又好笑，只能感嘆：我老公真的太不懂浪漫了！

